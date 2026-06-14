Метро Києва: яка недобудована станція розташована між "Житомирською" та "Святошиним"

Метро Києва: між "Житомирською" та "Святошин" захована недобудована станція
Щодня київська підземка перевозить тисячі пасажирів. Кияни та гості міста не здогадуються про таємниці, які приховують її стіни. Зокрема, на одній з найстаріших ліній метрополітену так і не було відкрито цю станцію.
Про це повідомляє "ТиКиїв" в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.
Що приховує червона гілка метро в Києві
Станція метро "Житомирська" була відкрита 24 травня 2003 року. Вона є єдиною в Києві станцією, де поруч із назвою "Житомирська" на колійних стінах розміщений повний напис "Станція метро Житомирська".
Мало хто з пасажирів знає про те, що між станцією метро "Житомирська" та "Святошин" повинна була бути ще одна станція.
Саме між цими станціями розташований один із найдовших перегонів на червоній лінії. Річ у тім, що між ними захована недобудована станція "проспект Вернадського", проте вона так і залишилась "на папері".
@ty_kyiv
Друга станція червоної гілки в нашій традиційній рубриці «Історія станцій метро». Яка станція мала з’явитися між Святошином та Житомирською? Дивіться у нашому сюжеті 😇 #ТиКиїв #київ #метрокиїв #київськийметрополітен #житомирська♬ оригінальний звук - ТиКиїв
Колись станція метро Житомирська обслуговувала від 36 до 42 тисяч пасажирів щодня. Червона гілка є найстарішою, вона нараховує 18 станцій і простягається на понад 20 кілометрів.
Раніше Новини.LIVE показували, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.
Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.