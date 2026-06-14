Метро Києва: яка недобудована станція розташована між "Житомирською" та "Святошиним"

Київське метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня київська підземка перевозить тисячі пасажирів. Кияни та гості міста не здогадуються про таємниці, які приховують її стіни. Зокрема, на одній з найстаріших ліній метрополітену так і не було відкрито цю станцію.

Про це повідомляє "ТиКиїв" в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

Що приховує червона гілка метро в Києві

Станція метро "Житомирська" була відкрита 24 травня 2003 року. Вона є єдиною в Києві станцією, де поруч із назвою "Житомирська" на колійних стінах розміщений повний напис "Станція метро Житомирська".

Мало хто з пасажирів знає про те, що між станцією метро "Житомирська" та "Святошин" повинна була бути ще одна станція.

Саме між цими станціями розташований один із найдовших перегонів на червоній лінії. Річ у тім, що між ними захована недобудована станція "проспект Вернадського", проте вона так і залишилась "на папері".

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Колись станція метро Житомирська обслуговувала від 36 до 42 тисяч пасажирів щодня. Червона гілка є найстарішою, вона нараховує 18 станцій і простягається на понад 20 кілометрів.

Раніше Новини.LIVE показували, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.