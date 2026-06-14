Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Метро Києва: між "Житомирською" та "Святошин" захована недобудована станція

Метро Києва: між "Житомирською" та "Святошин" захована недобудована станція

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 07:32
Метро Києва: яка недобудована станція розташована між "Житомирською" та "Святошиним"
Київське метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня київська підземка перевозить тисячі пасажирів. Кияни та гості міста не здогадуються про таємниці, які приховують її стіни. Зокрема, на одній з найстаріших ліній метрополітену так і не було відкрито цю станцію.

Про це повідомляє "ТиКиїв" в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

Що приховує червона гілка метро в Києві

Станція метро "Житомирська" була відкрита 24 травня 2003 року. Вона є єдиною в Києві станцією, де поруч із назвою "Житомирська" на колійних стінах розміщений повний напис "Станція метро Житомирська".

Мало хто з пасажирів знає про те, що між станцією метро "Житомирська" та "Святошин" повинна була бути ще одна станція. 

Саме між цими станціями розташований один із найдовших перегонів на червоній лінії. Річ у тім, що між ними захована недобудована станція "проспект Вернадського", проте вона так і залишилась "на папері".

Читайте також:
@ty_kyiv

Друга станція червоної гілки в нашій традиційній рубриці «Історія станцій метро». Яка станція мала з’явитися між Святошином та Житомирською? Дивіться у нашому сюжеті 😇 #ТиКиїв #київ #метрокиїв #київськийметрополітен #житомирська

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Колись станція метро Житомирська обслуговувала від 36 до 42 тисяч пасажирів щодня. Червона гілка є найстарішою, вона нараховує 18 станцій і простягається на понад 20 кілометрів.

Раніше Новини.LIVE показували, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Київ громадський транспорт станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації