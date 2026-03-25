Метро в Праге: график работы и стоимость поезда в марте

Пассажиры ждут отправления в поезде пражского метрополитена. Фото: viewfromprague.com

Главной транспортной артерией чешской столицы Праги является метрополитен. Три его линии обеспечивают пассажирам доступ к основным достопримечательностям, местам работы и жилым районам. Пражское метро отличается надежностью, в пиковые часы поезда курсируют каждые 2-3 минуты.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоят поездки в пражском метро в марте 2026 года.

Поездки в метро Праги

Сегодня пражское метро состоит из 65 станций, которые простираются на более 65 километров. Оно состоит из трех основных линий: А (зеленая), В (желтая) и С (красная). Самой длинной является желтая линия, а самой загруженной — красная, она соединяет транспортные узлы города.

Схема метро также включает 3 станции-пересадки: Můstek, Florenc или Muzeum.

Пражское метро открывает свои двери ежедневно в 5 утра, а последний поезд развозит пассажиров около полуночи. В пиковые часы поезда курсируют каждые 2-3 минуты, а в непопулярное время и по выходным — около 5 минут.

Схема пражского метро. Фото: pid.cz

Билеты в Праге действительны для всех видов городского транспорта, включая автобусы трамваи и метро. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. В частности, можно приобрести проездной на 30 и 90 минут, а также на одни и 3 суток. Билеты доступны в приложении PID Litacka и в автоматах на каждой станции.

Цены стартуют от 36 крон (примерно 75 гривен). При этом на билетах, приобретенных через приложение можно сэкономить от 3 до 10 крон (6 — 21 гривна). Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

Каждый билет нужно валидировать в желтых компостерах на входе на станции.

Цены на общественный транспорт в Чехии. Фото: pid.cz

