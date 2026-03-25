Метро в Празі: графік роботи та вартість поїзду у березні

Метро в Празі: графік роботи та вартість проїзду у березні
Головною транспортною артерією чеської столиці Праги є метрополітен. Три його лінії забезпечують пасажирам доступ до основних визначних пам'яток, місць роботи та житлових районів. Празьке метро вирізняється надійністю, у пікові години потяги курсують кожні 2-3 хвилин.
скільки коштують поїздки у празькому метро у березні 2026 року.
Поїздки у метро Праги
Сьогодні празьке метро складається із 65 станцій, які простягаються на понад 65 кілометрів. Воно складається із трьох основних ліній: А (зелена), В (жовта) та С (червона). Найдовшою є жовта лінія, а найзавантаженішою — червона, вона з'єднує транспортні вузли міста.
Схема метро також включає 3 станції-пересадки: Můstek, Florenc чи Muzeum.
Празьке метро відкриває свої двері щодня о 5 ранку, а останній потяг розвозить пасажирів близько опівночі. У пікові години потяги курсують кожні 2-3 хвилини, а у непопулярний час та по вихідних — близько 5 хвилин.
Квитки у Празі дійсні для всіх видів міського транспорту, включаючи автобуси трамваї та метро. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Зокрема, можна придбати проїзний на 30 та 90 хвилин, а також на одну та 3 доби. Квитки доступні у додатку PID Litacka та у автоматах на кожній станції.
Ціни стартують від 36 крон (приблизно 75 гривень). При цьому на квитках, придбаних через додаток можна зекономити від 3 до 10 крон (6 — 21 гривня). Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.
Кожен квиток потрібно валідувати у жовтих компостерах на вході на станції.
Раніше ми розповідали, скільки коштує проїзд у метро Варшави у березні 2026 року. Тут так само як і в Чехії вартість квитків залежить від проміжку часу, на який ви їх купуєте. За безквитковий проїзд доведеться сплатити штраф у розмірі 266 злотих (приблизно 3155 гривень).
Також писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.
Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.
