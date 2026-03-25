Метро в Празі: графік роботи та вартість поїзду у березні

Пасажири чекають на відправлення в потязі празького метрополітену. Фото: viewfromprague.com

Головною транспортною артерією чеської столиці Праги є метрополітен. Три його лінії забезпечують пасажирам доступ до основних визначних пам'яток, місць роботи та житлових районів. Празьке метро вирізняється надійністю, у пікові години потяги курсують кожні 2-3 хвилин.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують поїздки у празькому метро у березні 2026 року.

Поїздки у метро Праги

Сьогодні празьке метро складається із 65 станцій, які простягаються на понад 65 кілометрів. Воно складається із трьох основних ліній: А (зелена), В (жовта) та С (червона). Найдовшою є жовта лінія, а найзавантаженішою — червона, вона з'єднує транспортні вузли міста.

Схема метро також включає 3 станції-пересадки: Můstek, Florenc чи Muzeum.

Празьке метро відкриває свої двері щодня о 5 ранку, а останній потяг розвозить пасажирів близько опівночі. У пікові години потяги курсують кожні 2-3 хвилини, а у непопулярний час та по вихідних — близько 5 хвилин.

Схема празького метро. Фото: pid.cz

Квитки у Празі дійсні для всіх видів міського транспорту, включаючи автобуси трамваї та метро. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Зокрема, можна придбати проїзний на 30 та 90 хвилин, а також на одну та 3 доби. Квитки доступні у додатку PID Litacka та у автоматах на кожній станції.

Ціни стартують від 36 крон (приблизно 75 гривень). При цьому на квитках, придбаних через додаток можна зекономити від 3 до 10 крон (6 — 21 гривня). Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

Кожен квиток потрібно валідувати у жовтих компостерах на вході на станції.

Ціни на громадський транспорт у Чехії. Фото: pid.cz

