Метро до Броваров: как бы оно выглядело и почему его не построили

Проект продления столичной метрополитена до Броваров. Фото: Новини.LIVE, Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В настоящее время в столице ведутся активные работы по запуску новых станций метро на Виноградаре. Однако ещё до начала войны планировалось расширить метро в сторону популярного города в Киевской области. Предполагалось развивать красную линию метрополитена.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Куда ещё планировалось продлить столичную линию метро

В 2020 году мэр города Виталий Кличко заявлял, что в планах столичных властей — расширение красной линии метро от станции "Лесная" до города-спутника Бровары.

Многие жители города Бровары работают и учатся в Киеве. Они вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы добраться до станции красной линии метро "Лесная" на маршрутках и автобусах. Строительство метро существенно упростило бы им путь.

Несмотря на слова Кличко, в столичном метрополитене в марте 2020 года заверили, что строительство метро до Броваров не предусмотрено.

Читайте также:

В 2020 году кандидат на должность главы Броварской ОТГ Андрей Саук обнародовал проект строительства метро от станции "Лесная" до аэропорта "Бровары". Его якобы планировалось построить в сотрудничестве с КГГА, КОДА и частными инвесторами в период с 2020 по 2030 годы.

Проект метро до Броваров. Фото: facebook.com/AndriySauk

Однако в том же году в «Киевгенплане» ответили, что продление красной линии метро до станции «Быковня» в сторону Броваров не планируется из-за низкого пассажиропотока.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции в отношении непризнания российской аннексии.

Также Новини.LIVE писали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, в настоящее время метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать движение в густонаселенных районах.

Ваша пробная версия Premium истекла