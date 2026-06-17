Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Метро до Київщини: де планували збудувати нові станції

Метро до Київщини: де планували збудувати нові станції

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 16:43
Метро до Броварів: який вигляд би мало та чому не розбудували
Проєкт розширення столичної підземки до Броварів. Фото: Новини.LIVE, Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Нині в столиці ведуться активні роботи для запуску нових станцій метро на Виноградарі. Проте розширювати підземку ще до початку війни планувалося ще у бік популярного міста на Київщині. Розбудовувати мали червону гілку метрополітену.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Куди ще мали розбудувати столичне метро

У 2020 році мер міста Віталій Кличко заявляв, що в планах столичної влади розширення червоної гілки метро зі станції "Лісова" до міста-супутника Броварів.

Багато жителів міста Бровари працюють та навчаються в Києві. Вони змушені стояти в довгих чергах, що дістатися до станції червоної гілки метро "Лісова" маршрутками та автобусами. Розбудова метро суттєво спростила б їм дорогу.

Попри слова Кличка, в столичному метрополітені у березні 2020 року запевнили, що будівництво метро до Броварів не передбачено.

Читайте також:

У 2020 році кандидат на посаду голови Броварської ОТГ Андрій Саук оприлюднив проєкт розбудови метро зі станції "Лісова" до аеропорту "Бровари". Її нібито планувалося збудувати у співпраці з КМДА, КОДА та приватними інвесторами з 2020 по 2030 роки.

Немає опису світлини.
Проєкт метро до Броварів. Фото: facebook.com/AndriySauk

Проте того ж року в "Київгенплані" відповіли, що продовження червоної гілки метро до станції "Биківня" у бік Броварів не планується через низький пасажиропотік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації