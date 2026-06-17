Метро до Броварів: який вигляд би мало та чому не розбудували

Проєкт розширення столичної підземки до Броварів. Фото: Новини.LIVE, Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Нині в столиці ведуться активні роботи для запуску нових станцій метро на Виноградарі. Проте розширювати підземку ще до початку війни планувалося ще у бік популярного міста на Київщині. Розбудовувати мали червону гілку метрополітену.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Куди ще мали розбудувати столичне метро

У 2020 році мер міста Віталій Кличко заявляв, що в планах столичної влади розширення червоної гілки метро зі станції "Лісова" до міста-супутника Броварів.

Багато жителів міста Бровари працюють та навчаються в Києві. Вони змушені стояти в довгих чергах, що дістатися до станції червоної гілки метро "Лісова" маршрутками та автобусами. Розбудова метро суттєво спростила б їм дорогу.

Попри слова Кличка, в столичному метрополітені у березні 2020 року запевнили, що будівництво метро до Броварів не передбачено.

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У 2020 році кандидат на посаду голови Броварської ОТГ Андрій Саук оприлюднив проєкт розбудови метро зі станції "Лісова" до аеропорту "Бровари". Її нібито планувалося збудувати у співпраці з КМДА, КОДА та приватними інвесторами з 2020 по 2030 роки.

Проєкт метро до Броварів. Фото: facebook.com/AndriySauk

Проте того ж року в "Київгенплані" відповіли, що продовження червоної гілки метро до станції "Биківня" у бік Броварів не планується через низький пасажиропотік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

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