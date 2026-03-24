Метро и комендантский час: график работы подземки в Киеве на Пасху
В 2026 году православные христиане и греко-католики в Украине будут праздновать Пасху 12 апреля. Традиционно в ночное время проходят богослужения, однако во время военного положения действует комендантский час. В рамках этих ограничений также будут курсировать поезда метрополитена.
О том, как будет работать метро в ночь с 11 на 12 апреля, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета Валентина Кульбако на запрос "Телеграфа".
Изменения графика работы метро Киева на пасхальные праздники
Представитель КГГА сообщил, что график движения общественного транспорта в Киеве формируется в зависимости от продолжительности комендантского часа.
Он добавил, что пока не принималось никаких изменений в графиках работы метрополитена в праздничные дни, поэтому поезда будут курсировать в обычном режиме.
Однако двери метрополитена будут открыты для киевлян и гостей столицы в ночное время в случае воздушной тревоги. Все 46 станции продолжают служить укрытиями в военное время.
График работы метро Киева в апреле
В 2026 году комендантский час в Киеве длится с 00:00 до 05:00. Метро в столице открывает двери с 05:30, а последний поезд отправляется около 23:00. Проезд стоит 8 гривен за одну поездку.
Станции работают круглосуточно как укрытие, однако гражданам надо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Ранее мы рассказывали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Она расположена на Святошинско-Броварской линии и является одной из самых загруженных станций в киевском метро. У нее очень роскошное и богатое оформление.
Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.
Читайте Новини.LIVE!