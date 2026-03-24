Метро и комендантский час: график работы подземки в Киеве на Пасху

Метро и комендантский час: график работы подземки в Киеве на Пасху

Дата публикации 24 марта 2026 07:32
Киевляне спешат на работу в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году православные христиане и греко-католики в Украине будут праздновать Пасху 12 апреля. Традиционно в ночное время проходят богослужения, однако во время военного положения действует комендантский час. В рамках этих ограничений также будут курсировать поезда метрополитена.

О том, как будет работать метро в ночь с 11 на 12 апреля, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета Валентина Кульбако на запрос "Телеграфа".

Представитель КГГА сообщил, что график движения общественного транспорта в Киеве формируется в зависимости от продолжительности комендантского часа.

Он добавил, что пока не принималось никаких изменений в графиках работы метрополитена в праздничные дни, поэтому поезда будут курсировать в обычном режиме.

Однако двери метрополитена будут открыты для киевлян и гостей столицы в ночное время в случае воздушной тревоги. Все 46 станции продолжают служить укрытиями в военное время.

График работы метро Киева в апреле

В 2026 году комендантский час в Киеве длится с 00:00 до 05:00. Метро в столице открывает двери с 05:30, а последний поезд отправляется около 23:00. Проезд стоит 8 гривен за одну поездку.

Станции работают круглосуточно как укрытие, однако гражданам надо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Ранее мы рассказывали о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа. Она расположена на Святошинско-Броварской линии и является одной из самых загруженных станций в киевском метро. У нее очень роскошное и богатое оформление.

Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
