Головна Транспорт Метро та комендантська година: графік роботи підземки в Києві на Великдень

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 07:32
Кияни поспішають на роботу у столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році православні християни та греко-католики в Україні святкуватимуть Великдень 12 квітня. Традиційно в нічний час відбуваються богослужіння, проте під час воєнного стану діє комендантська година. В рамках цих обмежень також курсуватимуть потяги метрополітену.

Про те, як працюватиме метро у ніч з 11 на 12 квітня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь заступника директора Департамента транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Валентина Кульбако на запит "Телеграфа".

Представник КМДА повідомив, що графік руху громадського транспорту в Києві формується залежно від тривалості комендантської години.

Він додав, що наразі не приймалось жодних змін у графіках роботи метрополітену у святкові дні, тож потяги курсуватимуть у звичному режимі.

Проте двері метрополітену будуть відкриті для киян та гостей столиці в нічний час у випадку повітряної тривоги. Усі 46 станції продовжують слугувати укриттями у військовий час.

Графік роботи метро Києва у квітні 

У 2026 році комендантська година в Києві триває з 00:00 до 05:00. Метро в столиці відкриває двері з 05:30, а останній потяг вирушає близько 23:00. Проїзд вартує 8 гривень за одну поїздку.

Станції працюють цілодобово як укриття, проте громадянам треба мати з собою документ, що посвідчує особу. 

Раніше ми розповідали про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії та є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. В неї дуже розкішне та багате оформлення.

Також писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

