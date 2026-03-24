Метро та комендантська година: графік роботи підземки в Києві на Великдень

Кияни поспішають на роботу у столичному метрополітені.

У 2026 році православні християни та греко-католики в Україні святкуватимуть Великдень 12 квітня. Традиційно в нічний час відбуваються богослужіння, проте під час воєнного стану діє комендантська година. В рамках цих обмежень також курсуватимуть потяги метрополітену.

Про те, як працюватиме метро у ніч з 11 на 12 квітня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь заступника директора Департамента транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Валентина Кульбако на запит "Телеграфа".

Зміни графіку роботи метро Києва на великодні свята

Представник КМДА повідомив, що графік руху громадського транспорту в Києві формується залежно від тривалості комендантської години.

Він додав, що наразі не приймалось жодних змін у графіках роботи метрополітену у святкові дні, тож потяги курсуватимуть у звичному режимі.

Проте двері метрополітену будуть відкриті для киян та гостей столиці в нічний час у випадку повітряної тривоги. Усі 46 станції продовжують слугувати укриттями у військовий час.

Графік роботи метро Києва у квітні

У 2026 році комендантська година в Києві триває з 00:00 до 05:00. Метро в столиці відкриває двері з 05:30, а останній потяг вирушає близько 23:00. Проїзд вартує 8 гривень за одну поїздку.

Станції працюють цілодобово як укриття, проте громадянам треба мати з собою документ, що посвідчує особу.

