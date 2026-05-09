Места в самолете: как комфортно путешествовать в экономклассе

Места в самолете: как комфортно путешествовать в экономклассе

Дата публикации 9 мая 2026 14:00
Путешествие экономклассом в самолете: какие места стоит выбрать
Пассажирка путешествует в экономклассе. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие путешественники стремятся сэкономить на авиабилетах — эти средства можно будет потратить на приятные эмоции в новой стране. Однако большинство авиакомпании предлагает в экономклассе довольно скромные условия для пассажиров. Однако зная определенные хитрости — полет можно сделать максимально приятным и чувствовать себя почти так, как в бизнес-классе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Самый удобный вариант для высоких пассажиров

Больше всего места для ног есть в местах в рядах возле аварийных выходов. В них есть дополнительный ряд и вы будете чувствовать себя как в бизнес-классе, заплатив за билет в экономии.

Как выспаться в самолете

Если вас ожидает долгий полет или вы очень устали в командировке — лучше выбирайте места у окна, не расположенные вблизи туалета или бортовой кухни. Дело в том, что на кухне очень шумно и постоянно горит свет, а туалет постоянно кто-то посещает и стучит дверью.

Спешите на пересадочный рейс

Если вам надо одними из первых выйти из самолета — занимайте места у прохода в передней части салона. Таким образом вы сможете без толп пассажиров встать с места, забрать свои вещи и сразу стать в очередь на выход.

Ищете самые комфортные места в самолете

На местах возле перегородки гораздо больше свободного пространства. Кроме того, перед вами никого нет, а рядом никто не стучит дверью.

Если вы хотите избежать турбулентности, вам следует сесть ближе к носу самолета — там чуть меньше качает.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что стоит взять с собой в первый полет на самолете. Стоит учесть, что на борту сухой воздух и повышенное давление, которое негативно влияет на самочувствие. Очень важно также не забывать о воде.

Также Новини.LIVE писали, какую косметику не стоит брать с собой в самолет. В частности, в части аэропортов пассажиров обязывают перекладывать жидкости в емкости до 100 мл, с общим объемом до 1л. Из-за нарушения этих правил пограничники могут даже выбросить ваши любимые лосьоны и автозагары.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
