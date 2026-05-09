Подорож економкласом в літаку: які місця варто обрати

Багато мандрівників прагнуть зекономити на авіаквитках — ці кошти можна буде витратити на приємні емоції в новій країні. Проте більшість авіакомпанії пропонує в економкласі доволі скромні умови для пасажирів. Проте знаючи певні хитрощі — політ можна зробити максимально приємним та почувати себе майже так, як у бізнес-класі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Найзручніший варіант для високих пасажирів

Найбільше місця для ніг є у місцях у рядах біля аварійних виходів. В них є додатковий ряд і ви почуватиметесь як у бізнес-класі, заплативши за квиток в економі.

Як виспатись в літаку

Якщо вас очікує довгий політ чи ви дуже втомились у відрядженні — краще обирайте місця біля вікна, що не розташовані поблизу туалету чи бортової кухні. Справа в тому, що на кухні дуже шумно та постійно горить світло, а туалет постійно хтось відвідує та стукає дверима.

Поспішаєте на пересадковий рейс

Якщо вам треба одними з перших вийти з літака — займайте місця біля проходу в передній частині салону. Таким чином ви зможете без натовпів пасажирів встати з місця, забрати свої речі й і одразу стати в чергу на вихід.

Шукаєте найкомфортніші місця в літаку

На місцях біля перегородки набагато більше вільного простору. Крім того, перед вами нікого немає, а поруч ніхто не стукає дверима.

Якщо ви хочете уникнути турбулентності, вам слід сісти ближче до носа літака — там трохи менш хитає.

