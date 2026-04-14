Поездка в метро: что нельзя делать, если вещь упала на пути метро

Пассажиры ждут поезд на станции метро. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичная подземка перевозит тысячи пассажиров. В час с большой вероятностью может произойти ситуация, когда вы из-за толкотни может уронить на пути поезда телефон, ключи или другие ценные вещи. Ни в коем случае не надо пытаться их достать самостоятельно.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на видео dovidka.info в соцсети TikTok.

Как достать вещь, которая упала на рельсы в метро

Машинист Дмитрий предупредил, что строго запрещается в такой ситуации пытаться прыгнуть на рельсы поезда. Пассажиру необходимо обратиться к дежурному на станции — он должен помочь.

Если же во время давки вы или другой человек упал на рельсы, нужно помахать руками круговыми движениями машинисту поезда — для них он значит "стоп". Строго запрещается в таком случае прыгать на рельсы и пытаться спасти пассажира.

Если же поезд приближается и человек остается в сознании, стоит лечь в желобок между рельсами. Если пассажир только присядет — детали вагона могут задеть голову или одежду.

Если вы упали и остаетесь в сознании — лучше отойти в начало платформы к зеркалам и часам, так в разы больше шансов, что машинист заметит пассажира и вовремя остановит поезд.

Самостоятельно вылезать на гору через контактный рельс строго запрещается — это угрожает жизни человека.

