Поїздка у метро: що не можна робити, якщо річ впала на колії метро

Пасажири чекають потяг на станції метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня столична підземка перевозить тисячі пасажирів. У годину з великою ймовірністю може статися ситуація, коли ви через штовханину може впустити на колію потяга телефон, ключі чи інші цінні речі. Ні в якому разі не треба намагатися їх дістати самостійно.

Як дістати річ, яка впала на колії у метро

Машиніст Дмитро попередив, що суворо забороняється у такій ситуації намагатися стрибнути на колію потяга. Пасажиру необхідно звернутися до чергового на станції — він має допомогти.

Якщо ж під час тисняви ви чи інша людина впали на колію, потрібно помахати руками круговими рухами машиністу потяга — для них він значить "стоп". Суворо забороняється в такому випадку стрибати на колію та намагатися врятувати пасажира.

Якщо ж потягах наближається і людина залишається у свідомості, варто лягти у жолобок між рейками. Якщо пасажир лише присяде — деталі вагона можуть зачепити голову чи одяг.

Якщо ви впали та залишаєтесь у свідомості — краще відійти на початок платформи до дзеркал та годинника, так в рази більше шансів, що машиніст помітить пасажира та вчасно зупинить потяг.

Самостійно вилазити на гору через контактну рейку суворо забороняється — це загрожує життю людини.

