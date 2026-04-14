Машиніст розповів, як діяти, якщо річ впала на колії метро

Дата публікації: 14 квітня 2026 07:32
Поїздка у метро: що не можна робити, якщо річ впала на колії метро
Пасажири чекають потяг на станції метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня столична підземка перевозить тисячі пасажирів. У годину з великою ймовірністю може статися ситуація, коли ви через штовханину може впустити на колію потяга телефон, ключі чи інші цінні речі. Ні в якому разі не треба намагатися їх дістати самостійно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відео dovidka.info в соцмережі TikTok.

Як дістати річ, яка впала на колії у метро

Машиніст Дмитро попередив, що суворо забороняється у такій ситуації намагатися стрибнути на колію потяга. Пасажиру необхідно звернутися до чергового на станції — він має допомогти.

Якщо ж під час тисняви ви чи інша людина впали на колію, потрібно помахати руками круговими рухами машиністу потяга — для них він значить "стоп". Суворо забороняється в такому випадку стрибати на колію та намагатися врятувати пасажира.

Якщо ж потягах наближається і людина залишається у свідомості, варто лягти у жолобок між рейками. Якщо пасажир лише присяде — деталі вагона можуть зачепити голову чи одяг.

Читайте також:

Якщо ви впали та залишаєтесь у свідомості — краще відійти на початок платформи до дзеркал та годинника, так в рази більше шансів, що машиніст помітить пасажира та вчасно зупинить потяг.

@dovidka.info

А чи знали ви про це? 🚇 дякуємо @Dmitrij Roda|Машиніст|Світло та @Київський метрополітен 💚 #dovidka_info #метро #машиніст

♬ Cool funky rock that gradually gets excited(1065336) - Cheng Lee

Самостійно вилазити на гору через контактну рейку суворо забороняється — це загрожує життю людини. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

метро безпека громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
