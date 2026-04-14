Поїздка у метро: що не можна робити, якщо річ впала на колії метро

Машиніст розповів, як діяти, якщо річ впала на колії метро
Щодня столична підземка перевозить тисячі пасажирів. У годину з великою ймовірністю може статися ситуація, коли ви через штовханину може впустити на колію потяга телефон, ключі чи інші цінні речі. Ні в якому разі не треба намагатися їх дістати самостійно.
Як дістати річ, яка впала на колії у метро
Машиніст Дмитро попередив, що суворо забороняється у такій ситуації намагатися стрибнути на колію потяга. Пасажиру необхідно звернутися до чергового на станції — він має допомогти.
Якщо ж під час тисняви ви чи інша людина впали на колію, потрібно помахати руками круговими рухами машиністу потяга — для них він значить "стоп". Суворо забороняється в такому випадку стрибати на колію та намагатися врятувати пасажира.
Якщо ж потягах наближається і людина залишається у свідомості, варто лягти у жолобок між рейками. Якщо пасажир лише присяде — деталі вагона можуть зачепити голову чи одяг.
Якщо ви впали та залишаєтесь у свідомості — краще відійти на початок платформи до дзеркал та годинника, так в рази більше шансів, що машиніст помітить пасажира та вчасно зупинить потяг.
Самостійно вилазити на гору через контактну рейку суворо забороняється — це загрожує життю людини.
