Главная Транспорт Машинист метро Киева раскрыл деталь, которую не все замечают в вагонах

Машинист метро Киева раскрыл деталь, которую не все замечают в вагонах

Дата публикации 15 апреля 2026 07:32
Метро в Киеве: почему когда заходишь в вагон, чувствуешь сильное тепло
Поезд в столичном метро отправляется с платформы. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Его линии соединяют промышленные и жилые районы с центром города. Его работу обеспечивают десятки работников, которые заботятся о том, что киевляне и гости везде добрались вовремя

Опытный машинист Dmitrij Roda| рассказал в TikTok, почему из под некоторых вагонов метрополитена идет тепло и жар, передает Новини.LIVE.

Почему из-под вагона метро идет тепло

Машинист рассказал, что под некоторыми вагонами в поезде есть реостаты (реостатная-контакторная часть управления поездом). Они созданы для управления током втягивания электродвигателей и преобразования электрической энергии в тепловую.

Именно реостаты обеспечивают плавный пуск подвижного состава и эффективное и плавное торможение поездов.

"Реостат — это электрический компонент, который позволяет изменять сопротивление в цепи, регулируя ток на тяговых двигателях. Для плавного запуска поезда весь ток направлен на реостаты и наоборот, во время торможения они будут обеспечивать плавное и эффективное торможение поездов", — пояснил машинист.

Мужчина добавил, что во время торможения тяговый двигатель переходит в режим генератора, а произведенная энергия поглощается резисторами. Именно тепло из этих реостатов пассажиры чувствуют во время посадки на поезд, ведь оно идет на двери.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о станциях метро в Киеве, где никогда не выходят пассажиры. Несмотря на новые идеи и проекты в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки. Они расположены на зеленой ветке метро. Их освещают и убирают, однако некоторые из них даже не имеют выхода наружу.

Также Новини.LIVE писали, когда в столичном метрополитене появились первые турникеты и почему они пугали пассажиров. Тогда проезд в подземке стоил всего 5 копеек. Такая цена продержалась вплоть до 1991 года.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
