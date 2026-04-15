Метро в Киеве: почему когда заходишь в вагон, чувствуешь сильное тепло

Поезд в столичном метро отправляется с платформы. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Его линии соединяют промышленные и жилые районы с центром города. Его работу обеспечивают десятки работников, которые заботятся о том, что киевляне и гости везде добрались вовремя

Опытный машинист Dmitrij Roda| рассказал в TikTok, почему из под некоторых вагонов метрополитена идет тепло и жар, передает Новини.LIVE.

Почему из-под вагона метро идет тепло

Машинист рассказал, что под некоторыми вагонами в поезде есть реостаты (реостатная-контакторная часть управления поездом). Они созданы для управления током втягивания электродвигателей и преобразования электрической энергии в тепловую.

Именно реостаты обеспечивают плавный пуск подвижного состава и эффективное и плавное торможение поездов.

"Реостат — это электрический компонент, который позволяет изменять сопротивление в цепи, регулируя ток на тяговых двигателях. Для плавного запуска поезда весь ток направлен на реостаты и наоборот, во время торможения они будут обеспечивать плавное и эффективное торможение поездов", — пояснил машинист.

Мужчина добавил, что во время торможения тяговый двигатель переходит в режим генератора, а произведенная энергия поглощается резисторами. Именно тепло из этих реостатов пассажиры чувствуют во время посадки на поезд, ведь оно идет на двери.

