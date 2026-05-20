Главная Транспорт Маршрутная "мафия": почему в Киеве не развивают коммунальный транспорт

Дата публикации 20 мая 2026 14:35
Маршрутки в Киеве: эксперт объяснил, как власти Киева как наживаются на частных перевозках
Пассажиры садятся на маршрутку в Киеве. Фото: Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжают обсуждать подорожание проезда в коммунальном транспорте. Рост тарифов также приведет к увеличению цен поезок в маршрутках. Эксперт рассказал, почему городским властям не выгодно развивать сеть покрытия трамваев, троллейбусов и автобусов.

Об этом заявил кандидат политических наук Андрей Ковалев в эфире Новини.LIVE.

Маршрутная "мафия" в Киеве

Эксперт рассказал, что опыт европейских стран доказывает, что в городах может быть 100 % коммунального транспорта. По словам эксперта, власти столицы годами сокращали покрытие сети общественного транспорта. В частности, в Киеве десятилетиями отказывались от трамваев.

Специалист рассказал, что при отсутствии городского транспорта разыгрываются лицензии на маршруты.

"Десятилетиями одни и те же компании выигрывают эти лицензии на обслуживание маршрута и мы видим, что качество этих перевозок только падает", — рассказал Ковалев.

Он добавил, что при критическом состоянии транспортную частных перевозчиков, водители еще и пытаются удешевить поездку — заполнив маршрутку до отказа людьми.

Специалист добавил, что городские власти стремятся увеличивать количество частных перевозок, ведь это миллионы наличных, которые нельзя никак отследить.

"Огромной суммой наличных ежедневно оперируют перевозчики и городские власти Киева делают все, чтобы только увеличить количество частных перевозок", — подчеркнул эксперт.

Ранее Новини.LIVE рассказали, что в Киеве резко повысят цены на проезд. Власти города обнародовали документ в котором говорится, что за одну поездку в метро, трамвае, метро и троллейбусе придется отдать 30 гривен. Однако будут действовать скидки для тех, кто им пользуется.

Также Новини.LIVE писали, что проезд существенно подорожал во Львове. В частности, общий абонемент вырос в цене с 900 до 1150 гривен. При оплате карточкой разовый проезд будет стоить 23 гривны, а при расчете наличными — 30 гривен. Такое решение местные власти приняли после существенного подорожания топлива.

Киев прямой эфир Новини.LIVE общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
