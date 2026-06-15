Пустят ли в поезд с билетом УЗ, оформленным на имя родственника

Билеты Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE/Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Лето в самом разгаре, и приобрести железнодорожные билеты становится в разы сложнее. Кроме того, враг постоянно атакует железную дорогу и уничтожает поезда Укрзализныци, что создает еще больший дефицит мест. Из-за ажиотажа пассажиры нередко покупают посадочные талоны на родственников.

О том, что входит в стоимость билета на международный поезд, рассказала УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Билет УЗ на имя родственника

К перевозчику обратилась девушка, которая поинтересовалась, пустят ли ее в поезд, если она случайно оформила два билета на свою маму.

Девушка добавила, что если сдаст один из посадочных талонов, из-за огромного спроса приобрести новый не сможет.

"Ехать должны мы вдвоем, так каковы шансы, что меня пустят в поезд? Или мой билет считается недействительным? (Фамилии у нас одинаковые)", — спросила пассажирка.

Читайте также:

В УЗ ответили, что проводник не имеет права пускать в поезд пассажира, если билет был приобретен на имя другого человека, даже самого близкого.

Перевозчик порекомендовал пассажирке оформить переоформление билета на правильное имя и фамилию, а затем вернуть один билет, приобретенный на ее маму.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Также Новини.LIVE писали, как можно сэкономить на билетах Укрзализныци. Путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. С помощью некоторых лайфхаков иногда можно сэкономить до 500 гривен.