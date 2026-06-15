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Головна Транспорт Мало хто знає: в УЗ попередили, з яким квитком можуть не пустити в потяг

Мало хто знає: в УЗ попередили, з яким квитком можуть не пустити в потяг

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 17:13
Чи пустять у потяг з квитком УЗ, оформленим на ім'я родича
Квитки Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE/Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Літо в розпалі і придбати залізничні квитки стає в рази важче. Крім того, ворог постійно атакує залізницю і знищує потяги Укрзалізниці та створює  ще більший дефіцит місць. Через ажіотаж пасажири не рідко купують посадкові талони на родичів.

Про те, що входить у ціну квитка на міжнародний потяг розповіла УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Квиток УЗ на ім'я родича

До перевізника звернулась, яка поцікавилась, чи пустять її в потяг, якщо вона випадково оформила два квитки на свою маму.

Дівчина додала, що якщо здасть один з посадкових талонів, через шалений попит придбати новий не зможе.

"Їхати маємо ми вдвох, то які шанси, що мене впустять в потяг? Чи мій квиток вважається недійсним? (Прізвища в нас однакові)", — запитала пасажирка.

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В УЗ відповіли, що провідник не має права пускати в потяг пасажира, якщо квиток був придбаний на ім'я іншої людини, навіть найріднішої людини.

Перевізник порекомендував пасажирці оформити автовикуп на правильне ім'я та прізвище, а потім повернути один квиток, придбаний на її маму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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