Путешествие самолетом: в какие дни недели можно приобрести самые дешевые билеты

Эксперты по путешествиям определили дни недели, в которой выгоднее всего покупать авиабилеты. Они рассказали, когда авиакомпании чаще всего выставляют свои лучшие предложения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Лучшее время для покупки авиабилетов

Стоимость билета зависят от многих факторов — пункта назначения, авиакомпании и платформы для бронирования. Однако исследования показывают, что время приобретения билетов также может иметь существенное влияние на цену.

Тревел-специалисты Money Saving Expert поделилась полезными советами, как найти самые дешевые билеты. Согласно их анализу, понедельник и вторник могут быть лучшими днями для бронирования.

"Покупка авиабилетов в начале недели может быть выгодной. Данные Skyscanner показывают, что авиакомпании иногда обнародуют специальные предложения поздно в понедельник (когда меньше людей ищет рейсы), и эти предложения могут действовать вплоть до вторника утром", — рассказали в MSE.

Однако специалисты предупредили, что нет никакой гарантии, что именно в эти дни вы сможете найти самое выгодное предложение, ведь цены зависят от спроса, цен конкурентов, состояния экономики и прочего.

"Авиакомпании используют программное обеспечение для динамического ценообразования. Оно реагирует на такие факторы, как спрос, тенденции бронирования и отмены. Вот почему вы можете увидеть, как цена внезапно падает или растет", — поделились в MSE.

