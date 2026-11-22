Пассажиры в аэропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

В связи с потенциальной угрозой возникновения пожара пассажирам и членам экипажа гражданских самолетов запрещено сдавать в багаж электронные сигареты и зарядные устройства для них. Кроме того, курить и использовать вейпы на борту строго запрещено.

Об этом сообщила турагент larysa.lyashevska в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Курение в аэропорту

Турагент поделилась кадрами, на которых в аэропорту Кишинева украинца сняли с рейса за то, что он затянулся электронной сигаретой возле трапа самолета. Мужчина лишился денег за билет из Молдовы в Батуми.

Специалистка предупредила, что всего одна затяжка электронной сигареты в запрещенном месте в аэропорту может испортить отпуск. Она подчеркнула, что билет — не гарантия того, что пассажира пустят в самолет.

Она предупредила, что электронные сигареты и вейпы можно брать только в ручную кладь и ни в коем случае не сдавать в зарегистрированный багаж. При этом курить и использовать вейпы на борту запрещено. Также нельзя курить и возле самолета.



Пассажирам следует помнить, что за нарушение правил им могут отказать в посадке или снять с рейса.

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