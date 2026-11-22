Пасажири в аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Через потенційну загрозу виникнення пожежі пасажирам та членам екіпажу цивільних літаків заборонено здавати в багаж електронні сигарети та зарядні пристрої для них. Крім того, курити та використовувати вейпи на борту суворо заборонено.

Про це повідомила турагентка larysa.lyashevska в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Куріння в аеропорту

Турагентка поділилась кадрами, на яких в аеропорту Кишинева українця зняли з рейсу за те, що він затягнувся електронною сигаретою біля трапа літака. Чоловік втратив кошти за квиток в Молдови до Батумі.

Фахівчиня попередила, що всього одна затяжка електронної сигарети в забороненому місці в аеропорту може зіпсувати відпустку. Вона підкреслила, що квиток — не гарантія того, що пасажира пустять у літак.

Вона попередила, що електронні сигарети та вейпи можна брати тільки в ручну поклажу, і ні в якому разі не здавати в зареєстрований багаж. При цьому курити та використовувати вейпи на борту заборонено. Також не можна курити і біля літака.



Пасажирам варто пам'ятати, що за порушення правил можуть відмовити в посадці або зняти з рейсу.

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