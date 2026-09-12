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Главная Транспорт Лучшие и худшие аэропорты мира: кто вошёл в рейтинг

Лучшие и худшие аэропорты мира: кто вошёл в рейтинг

Ua ru
12 сентября 2026 15:36
Рейтинг лучших аэропортов мира: кто возглавил рейтинг, а кто занял последние места
Аэропорт в Дубае. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Организация "Consumer Choice Center" определила лучшие аэропорты мира. Индекс разделен на два рейтинга — один для аэропортов с пассажиропотоком свыше 47,2 миллиона пассажиров в год, а другой — для аэропортов меньшего размера.

Об этом пишет Euronews, сообщает Новини.LIVE.

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Лучшие аэропорты мира

При составлении рейтинга специалисты учитывали наличие прямого доступа к метро или национальной железнодорожной сети, удобство передвижения между выходами на посадку и терминалами, выбор доступных авиакомпаний, среднюю продолжительность задержек рейсов, а также наличие отеля на территории аэропорта.

Аэропорты также получали дополнительные баллы, если время ожидания на контроле безопасности не превышало трех минут.

Лучшие крупные и небольшие аэропорты мира расположены в Европе. Рейтинг крупнейших лучших аэропортов мира возглавил испанский аэропорт "Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Тарраделласа", а рейтинг самых маленьких — немецкий аэропорт Дюссельдорфа.

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Среди крупных аэропортов к худшим по рейтингу относятся Анталия, Гуанчжоу Байюнь и Франкфурт.

Что касается небольших аэропортов, то худшие результаты показали Сеул Гимпо, Пунта-Кана и Лондон Станстед. Эти аэропорты удалены от центров городов, в них отсутствуют услуги вызова автомобилей, кроме такси, плохой доступ к железнодорожному сообщению, длительные очереди на контроле безопасности и высокий процент средних задержек рейсов.

Лучшие крупные аэропорты мира:

  1. аэропорт "Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Тарраделласа", Испания;
  2. аэропорт "Леонардо да Винчи — Фьюмичино", Рим, Италия;
  3. международный аэропорт Лос-Анджелеса, США;
  4. международный аэропорт "Суварнабхуми", Бангкок, Таиланд;
  5. аэропорт имени Шарля де Голля, Париж, Франция;
  6. международный аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия;
  7. аэропорт "Лондон-Хитроу", Великобритания;
  8. аэропорт имени Адольфо Суареса "Мадрид-Барахас", Испания;
  9. международный аэропорт Токио (Ханэда), Япония;
  10. международный аэропорт Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.

Лучшие небольшие аэропорты мира:

  1. аэропорт Дюссельдорфа, Германия;
  2. аэропорт Цюриха, Швейцария;
  3. аэропорт Копенгагена, Дания;
  4. аэропорт Хельсинки, Финляндия;
  5. аэропорт Милана "Мальпенса", Италия;
  6. аэропорт Осло "Гардермуэн", Норвегия;
  7. аэропорт Мюнхена, Германия;
  8. международный аэропорт Ванкувера, Канада;
  9. аэропорт Брюсселя, Бельгия;
  10. аэропорт Берлина-Бранденбурга, Германия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

авиарейсы путешествие самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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