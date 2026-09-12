Рейтинг лучших аэропортов мира: кто возглавил рейтинг, а кто занял последние места

Аэропорт в Дубае. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Организация "Consumer Choice Center" определила лучшие аэропорты мира. Индекс разделен на два рейтинга — один для аэропортов с пассажиропотоком свыше 47,2 миллиона пассажиров в год, а другой — для аэропортов меньшего размера.

Об этом пишет Euronews, сообщает Новини.LIVE.

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Лучшие аэропорты мира

При составлении рейтинга специалисты учитывали наличие прямого доступа к метро или национальной железнодорожной сети, удобство передвижения между выходами на посадку и терминалами, выбор доступных авиакомпаний, среднюю продолжительность задержек рейсов, а также наличие отеля на территории аэропорта.

Аэропорты также получали дополнительные баллы, если время ожидания на контроле безопасности не превышало трех минут.

Лучшие крупные и небольшие аэропорты мира расположены в Европе. Рейтинг крупнейших лучших аэропортов мира возглавил испанский аэропорт "Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Тарраделласа", а рейтинг самых маленьких — немецкий аэропорт Дюссельдорфа.

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Среди крупных аэропортов к худшим по рейтингу относятся Анталия, Гуанчжоу Байюнь и Франкфурт.

Что касается небольших аэропортов, то худшие результаты показали Сеул Гимпо, Пунта-Кана и Лондон Станстед. Эти аэропорты удалены от центров городов, в них отсутствуют услуги вызова автомобилей, кроме такси, плохой доступ к железнодорожному сообщению, длительные очереди на контроле безопасности и высокий процент средних задержек рейсов.

Лучшие крупные аэропорты мира:

аэропорт "Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Тарраделласа", Испания; аэропорт "Леонардо да Винчи — Фьюмичино", Рим, Италия; международный аэропорт Лос-Анджелеса, США; международный аэропорт "Суварнабхуми", Бангкок, Таиланд; аэропорт имени Шарля де Голля, Париж, Франция; международный аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия; аэропорт "Лондон-Хитроу", Великобритания; аэропорт имени Адольфо Суареса "Мадрид-Барахас", Испания; международный аэропорт Токио (Ханэда), Япония; международный аэропорт Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.

Лучшие небольшие аэропорты мира:

аэропорт Дюссельдорфа, Германия; аэропорт Цюриха, Швейцария; аэропорт Копенгагена, Дания; аэропорт Хельсинки, Финляндия; аэропорт Милана "Мальпенса", Италия; аэропорт Осло "Гардермуэн", Норвегия; аэропорт Мюнхена, Германия; международный аэропорт Ванкувера, Канада; аэропорт Брюсселя, Бельгия; аэропорт Берлина-Бранденбурга, Германия.

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