Рейтинг лучших аэропортов мира: кто возглавил рейтинг, а кто занял последние места

Лучшие и худшие аэропорты мира: кто вошёл в рейтинг
Организация "Consumer Choice Center" определила лучшие аэропорты мира. Индекс разделен на два рейтинга — один для аэропортов с пассажиропотоком свыше 47,2 миллиона пассажиров в год, а другой — для аэропортов меньшего размера.
Об этом пишет Euronews, сообщает Новини.LIVE.
Лучшие аэропорты мира
При составлении рейтинга специалисты учитывали наличие прямого доступа к метро или национальной железнодорожной сети, удобство передвижения между выходами на посадку и терминалами, выбор доступных авиакомпаний, среднюю продолжительность задержек рейсов, а также наличие отеля на территории аэропорта.
Аэропорты также получали дополнительные баллы, если время ожидания на контроле безопасности не превышало трех минут.
Лучшие крупные и небольшие аэропорты мира расположены в Европе. Рейтинг крупнейших лучших аэропортов мира возглавил испанский аэропорт "Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Тарраделласа", а рейтинг самых маленьких — немецкий аэропорт Дюссельдорфа.
Среди крупных аэропортов к худшим по рейтингу относятся Анталия, Гуанчжоу Байюнь и Франкфурт.
Что касается небольших аэропортов, то худшие результаты показали Сеул Гимпо, Пунта-Кана и Лондон Станстед. Эти аэропорты удалены от центров городов, в них отсутствуют услуги вызова автомобилей, кроме такси, плохой доступ к железнодорожному сообщению, длительные очереди на контроле безопасности и высокий процент средних задержек рейсов.
Лучшие крупные аэропорты мира:
- аэропорт "Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Тарраделласа", Испания;
- аэропорт "Леонардо да Винчи — Фьюмичино", Рим, Италия;
- международный аэропорт Лос-Анджелеса, США;
- международный аэропорт "Суварнабхуми", Бангкок, Таиланд;
- аэропорт имени Шарля де Голля, Париж, Франция;
- международный аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия;
- аэропорт "Лондон-Хитроу", Великобритания;
- аэропорт имени Адольфо Суареса "Мадрид-Барахас", Испания;
- международный аэропорт Токио (Ханэда), Япония;
- международный аэропорт Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.
Лучшие небольшие аэропорты мира:
- аэропорт Дюссельдорфа, Германия;
- аэропорт Цюриха, Швейцария;
- аэропорт Копенгагена, Дания;
- аэропорт Хельсинки, Финляндия;
- аэропорт Милана "Мальпенса", Италия;
- аэропорт Осло "Гардермуэн", Норвегия;
- аэропорт Мюнхена, Германия;
- международный аэропорт Ванкувера, Канада;
- аэропорт Брюсселя, Бельгия;
- аэропорт Берлина-Бранденбурга, Германия.
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