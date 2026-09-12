Рейтинг найкращих аеропортів світу: хто очолив та хто посів останні місця

Аеропорт в Дубаї. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Організація "Consumer Choice Center" визначила найкращі аеропорти світу. Індекс поділений на два рейтинги — один для аеропортів із пасажиропотоком понад 47,2 мільйона пасажирів на рік, а інший для менших.

Про це пише Euronews, інформує Новини.LIVE.

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Кращі аеропорти світу

При складенні рейтингу фахівці враховували наявність прямого доступу до метро чи національної залізничної мережі, зручність пересування між виходами на посадку та терміналами, вибір доступних авіакомпаній, середню тривалість затримок рейсів, а також наявність готелю на території аеропорту.

Аеропорти також отримали додаткові бали, якщо час очікування на контролі безпеки не перевищує трьох хвилин.

Найкращі великі та малі аеропорти світу розташовані в Європі. Рейтинг найбільших кращих аеропортів світу очолив іспанський аеропорт "Барселона-Ель-Прат імені Жозепа Тарраделласа", а а рейтинг найменших — німецький аеропорт Дюссельдорфа.

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Серед великих аеропортів до найгірших за рейтингом належать Анталія, Гуанчжоу Байюнь та Франкфурт.

Щодо менших аеропортів, то найгірші результати показали Сеул Гімпо, Пунта-Кана та Лондон Станстед. Ці аеропорти віддалені від центрів міст, в них відсутні сервіси виклику автомобілів, окрім таксі, поганий доступ до залізничного сполучення, тривалі черги на контролі безпеки та високий відсоток середніх затримок рейсів.

Найкращі великі аеропорти світу:

аеропорт "Барселона-Ель-Прат імені Жозепа Тарраделласа", Іспанія; аеропорт "Леонардо да Вінчі — Фьюмічіно", Рим, Італія; міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, США; міжнародний аеропорт "Суварнабхумі", Бангкок, Таїланд; аеропорт імені Шарля де Голля, Париж, Франція; міжнародний аеропорт імені короля Абдулазіза, Джидда, Саудівська Аравія; аеропорт "Лондон-Хітроу", Велика Британія; аеропорт імені Адольфо Суареса "Мадрид-Барахас", Іспанія; міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда), Японія; міжнародний аеропорт Дубая, Об’єднані Арабські Емірати.

Найкращі невеликі аеропорти світу:

аеропорт Дюссельдорфа, Німеччина; аеропорт Цюриха, Швейцарія; аеропорт Копенгагена, Данія; аеропорт Гельсінкі, Фінляндія; аеропорт Мілана "Мальпенса", Італія; аеропорт Осло "Гардермуен", Норвегія; аеропорт Мюнхена, Німеччина; міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада; аеропорт Брюсселя, Бельгія; аеропорт Берліна-Бранденбурга, Німеччина.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.