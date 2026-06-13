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Главная Транспорт Лучше не рисковать: за что Ryanair строго наказывает пассажиров

Лучше не рисковать: за что Ryanair строго наказывает пассажиров

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 16:00
Рейс Ryanair: за что компания может строго наказать пассажиров
Самолет Ryanair ожидает пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает пассажирам доступные цены на билеты. Однако пассажиры иногда в аэропорту или в самолете вынуждены тратить больше, чем стоил полет. В частности, пассажирам может дорого обойтись нарушение порядка на борту.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair, передает Новини.LIVE.

"Драконовский" штраф Ryanair

Компания штрафует пассажиров, которые нарушают порядок и "из-за своего неадекватного поведения вынуждены покинуть самолет". За такое нарушение правил компания может оштрафовать как минимум на 500 евро.

"Ryanair стремится бороться с неадекватным поведением путешественников в интересах своих пассажиров и экипажа и будет продолжать привлекать к гражданской ответственности тех, кто грубо нарушает порядок", — подчеркнули в авиакомпании.

Представители лоукостера отмечали, что деструктивное поведение в ограниченном общем пространстве неприемлемо и "кругленький" штраф станет превентивной мерой для устранения этого неприемлемого поведения на борту самолетов.

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Необходимость задержки или отмены рейса из-за буйного пассажира является большой проблемой для авиакомпаний, особенно для тех, которые часто выполняют рейсы в популярные места для вечеринок, где обычно употребляют алкоголь.

В Управлении гражданской авиации отмечают, что пассажиры, которые ведут себя грубо или агрессивно в самолете, могут создавать серьезные препятствия и вызывать стресс у членов экипажа и других пассажиров. Из-за такого поведения самолеты вынуждены менять курс, а нарушители могут даже после судебных тяжб оказаться в тюрьме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения на перевозку павербанков.

авиарейсы путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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