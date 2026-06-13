Політ Ryanair: за що компанія може суворо покарати пасажирів

Літак Ryanair очікує пасажирів. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує пасажирам доступні ціни на квитки. Проте пасажири інколи в аеропорти чи літаку інколи вимушені витрачати більше, ніж коштував політ. Зокрема, пасажирам може дорого обійтися порушення порядку на борту.

Про це йдеться на офіційному сайт Ryanair, передає Новини.LIVE.

"Драконівський" штраф Ryanair

Компанія штрафує пасажирів, які порушують порядок і "через свою неадекватну поведінку змушені покинути літак". За таке порушення правил компанія може оштрафувати щонайменше на 500 євро.

"Ryanair прагне боротися з неадекватною поведінкою мандрівників на благо своїх пасажирів та екіпажу і продовжуватиме притягати до цивільної відповідальності тих, хто грубо порушує порядок", — підкреслили у авіакомпанії.

Представники лоукостера зазначали, що деструктивна поведінка в обмеженому спільному просторі є неприйнятною і "кругленький" штраф стане запобіжним заходом для усунення цієї неприйнятної поведінки на борту літаків.

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Необхідність затримки або скасування рейсу через буйного пасажира є великою проблемою для авіакомпаній, особливо для тих, які часто виконують рейси до популярних місць для вечірок, де зазвичай вживають алкоголь.

В Управлінні цивільної авіації наголошують, що пасажири, які поводяться грубо або агресивно і літаку, можуть створювати серйозні перешкоди та викликати стрес у членів екіпажу та інших пасажирів. Через таку поведінку літаки змушені змінювати курс, а порушники можуть навіть після судової тяганини опинитися у в'язниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли, яку максимальну кількість гаджетів можна брати із собою на борт Ryanair. Зокрема, перевізник встановив обмеження до 15 одиниць. Авіакомпанія також запровадила певні обмеження щодо перевезення павербанків.