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Главная Транспорт LOT расширила сеть маршрутов: какой новый город можно посетить

LOT расширила сеть маршрутов: какой новый город можно посетить

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 17:43
LOT добавила рейс в норвежский Тромсё: почему стоит посетить этот город и чем он уникален
Новый рейс LOT в Тромсё. Фото: LOT. Коллаж: Новини.LIVE

Популярная польская авиакомпания LOT расширяет сеть маршрутов. Компания обновила зимнее расписание и добавила рейс в норвежский Тромсё. Путешественники смогут добраться до него из многих городов Польши.

Об этом говорится на официальном сайте LOT, передает Новини.LIVE.

Новый рейс LOT

Пассажиры смогут насладиться полетами в город Тромсё, который называют "воротами в Арктику". Первый рейс вылетит уже 1 декабря 2026 года.

Рейсы из аэропорта Варшавы будут осуществляться два раза в неделю — каждый вторник и каждую субботу в 11:35. Обратный рейс будет выполняться в те же дни, но в 15:45. Пассажиры также могут приобрести билеты с пересадкой из других польских городов.

Полеты по этому маршруту будут осуществляться до 13 февраля 2027 года. На рейсах пассажиров будут перевозить самолеты Boeing 737 MAX 8. Время полета составит чуть более трех часов.

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Тромсё — одно из лучших мест в мире для наблюдения за северным сиянием, а также идеальное направление для любителей активного отдыха и скандинавской культуры.

Олени не зря изображены на гербе Тромсё — они являются визитной карточкой этого края. Традиция разведения этих животных передается из поколения в поколение.

Путешествие в этот уникальный город — прекрасная возможность окунуться в арктическую атмосферу и вспомнить детские сказки о Деде Морозе и эльфах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнет работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Польша авиарейсы самолет
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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