LOT додала рейс до норвезького Тромсе: чому варто відвідати місто та чим воно унікальне

Новий рейс LOT до Тромсе. Фото: LOT. Колаж: Новини.LIVE

Популярна польська авіакомпанія LOT розширює карту польотів. Компанія оновила зимовий графік та додала рейс до норвезького Тромсе. Мандрівники зможуть дістатися до нього з багатьох міст Польщі.

Про це йдеться на офіційному сайті LOT, передає Новини.LIVE.

Новий рейс LOT

Пасажири зможуть насолодитися польотами до міста Тромсе, яке називають "ворота до Арктики". Перший рейс вилетить вже 1 грудня 2026 року.

Польоти з аеропорту Варшави будуть здійснюватися двічі на тиждень — щовівторка та щосуботи о 11:35. Назад він летітиме в ті ж дні, але о 15:45. Пасажири також мають можливість придбати квитки з пересадкою з інших польських міст.

Польоти за цим маршрутом здійснюватимуться до 13 лютого 2027 року. На рейсах пасажирів доставлятимуть літаки Boeing 737 MAX 8. Вони проведуть у повітрі трохи більше трьох годин.

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