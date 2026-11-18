Самолет LOT. Фото: LOT/Facebook

Популярная польская авиакомпания LOT запустила лимитированную распродажу. Пассажиры могут выгодно приобрести билеты в популярные города Европы и Азии. Однако стоит поторопиться, ведь скидки действуют всего один день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Новая распродажа LOT

Акция действует на рейсы с января по март 2027 года. Путешественники могут выбрать удобный для себя аэропорт во многих польских городах — Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Познани, Жешуве, Люблине, Щецине, Быдгоще и других.

Период действия акции зависит от направления:

Варшава — Тромсё: со 2 января по 13 февраля 2027 года;

Варшава — Токио: с 5 января по 2 апреля 2027 года;

Варшава — Турин: с 16 января по 27 марта 2027 года.

Доступные акционные направления (цена в обе стороны):

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Варшава (WAW) — Турин (в одну сторону) — от 70 евро;

Варшава (WAW) — Турин (туда и обратно) — от 131 евро;

Варшава (WAW) — Тромсё (туда и обратно) — от 183 евро;

Варшава (WAW) – Токио (NRT) (туда и обратно) – от 738 евро.

Пассажирам следует помнить, что в стоимость билета входит только перелёт и минимальный ручной багаж размером до 55x40x23 см.

Дополнительно пассажир может взять на борт ещё одну личную вещь (дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик) весом до 2 кг. Вещи пассажиров должны помещаться в багажную полку над головой или под передним сиденьем.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие авиакомпании предлагают пассажирам самые дорогие и роскошные услуги. Первое место в рейтинге заняла Etihad Airways с частным трёхкомнатным люксом, а в тройку лидеров также вошли Emirates и SWISS. В списке есть и другие необычные предложения — от душевых кабин на борту до отдельных апартаментов для сна и работы.

Также Новини.LIVE писали, какие вещи могут испортить пассажирам вылет. Портативные зарядные устройства и электронные сигареты нужно брать с собой в салон, а ножи и большие ножницы — сдавать в багаж. За запрещенные предметы придется отвечать еще в аэропорту.