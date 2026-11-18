Літак LOT. Фото: LOT/Facebook

Популярна польська авіакомпанія LOT запустила швидкий розпродаж. Пасажири можуть вигідно придбати квитки до популярних міст Європи та Азії. Проте варто поспішити, адже знижки діють лише один день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Новий розпродаж LOT

Акція діє на польоти з січня по березень 2027 року. Мандрівники можуть обрати зручний для себе аеропорт у багатьох польських містах —Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Катовіце, Познані, Жешуві, Любліні, Щецині, Бидгощі та інших.

Акційний період залежить від напрямку:

Варшава — Тромсе: з 2 січня по 13 лютого 2027 року;

Варшава — Токіо: з 5 січня по 2 квітня 2027 року;

Варшава — Турин: з 16 січня по 27 березня 2027 року.

Доступні акційні напрямки (ціна в обидва боки):

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Варшава (WAW) – Турин (one way) – від 70 євро;

Варшава (WAW) – Турин (round trip) – від 131 євро;

Варшава (WAW) – Тромсе (round trip) – від 183 євро;

Варшава (WAW) – Токіо (NRT) (round trip) – від 738 євро.

Пасажирам варто пам'ятати, що у вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 55x40x23 см.

Додатково пасажир може взяти на борт ще одну особисту річ (дамську сумочку, сумку для ноутбука, косметичку чи парасольку) вагою до 2 кг. Речі мандрівників мають поміщатися в багажну полицю над головою або під переднім сидінням.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які авіакомпанії пропонують пасажирам найдорожчі та найрозкішніші послуги. Перше місце в рейтингу посіла Etihad Airways з приватним трикімнатним люксом, а до трійки лідерів також увійшли Emirates і SWISS. У списку є й інші незвичайні пропозиції — від душових кімнат на борту до окремих апартаментів для сну та роботи.

Також Новини.LIVE писали, які речі можуть зіпсувати пасажирам виліт. Павербанки та електронні сигарети треба брати в салон, а ножі й великі ножиці — здавати в багаж. За заборонені предмети доведеться відповідати ще в аеропорту.