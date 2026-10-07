Распродажа LOT 7 октября: доступные рейсы и цены на билеты

Самолет LOT. Фото: LOT/Facebook

Популярная польская авиакомпания LOT объявила о новой осенней распродаже. Пассажиры могут приобрести дешевые билеты из нескольких городов Польши в Таиланд, Норвегию и Чехию. Однако стоит поторопиться, ведь данное предложение действует только один день — 7 октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 34 travel.

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Быстрая распродажа LOT

Акция действует на рейсы с 25 октября 2026 года по 30 июня 2027 года, период полетов зависит от направления.

Путешественники могут выбрать удобный для себя аэропорт во многих польских городах — Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани.

Перелет в Бангкок стоит запланировать на период с 1 апреля по 30 июня 2027 года, а в Остраву и Ставангер — с 25 октября 2026 года по 20 марта 2027 года.

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Доступные акционные направления (цена в обе стороны):

Варшава — Бангкок (Таиланд) — 663 евро;

Варшава – Ставангер (Норвегия) – 112 евро;

Краков – Острава (Чехия) – 102 евро;

Краков – Бангкок (Таиланд) – 663 евро;

Вроцлав – Ставангер (Норвегия) – 142 евро,

​​​​​​Познань – Острава (Чехия) – 102 евро.

Цены на билеты могут варьироваться в зависимости от даты вылета. Воспользоваться предложением можно только один раз и забронировать билеты для девяти человек.

Базовый тариф включает стандартную ручную кладь. В частности, пассажир LOT без доплат может взять с собой одну единицу ручной клади весом до 8 кг. Её размеры не должны превышать 55 × 40 × 23 см (высота × ширина × глубина). Размеры могут отличаться при условии, что их суммарная длина не превышает 118 см.

Кроме того, пассажир может взять на борт ещё одну личную вещь (дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик) весом до 2 кг. Вещи пассажиров должны помещаться в багажную полку над головой или под передним сиденьем.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места ещё до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, что British Airways обновляет бизнес-класс в самолетах A380. Пассажиры первого класса получат новые пижамы с индивидуальным дизайном, а также тапочки и одеяла. На борту будет доступно шампанское Bollinger и разнообразные коктейли.