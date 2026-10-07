Розпродаж LOT 7 жовтня: доступні рейси та ціни на квитки

Літак LOT. Фото: LOT/Facebook

Популярна польська авіакомпанія LOT анонсувала новий осінній розпродаж. Пасажири можуть придбати дешеві квитки з кількох міст Польщі до Таїланду, Норвегії та Чехії. Проте варто поспішити, відповідна пропозиція діє лише один день, 7 жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 34 travel.

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Швидкий розпродаж LOT

Акція діє на польоти з 25 жовтня 2026 року по 30 червня 2027 року, період польотів залежить від напрямку.

Мандрівники можуть обрати зручний для себе аеропорт у багатьох польських містах —Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані.

Переліт до Бангкока варто запланувати в період з 1 квітня до 30 червня 2027 року, а до Острави та Ставангера – з 25 жовтня 2026 року до 20 березня 2027 року.

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Доступні акційні напрямки (ціна в обидва боки):

Варшава – Бангкок (Таїланд) – 663 євро;

Варшава – Ставангер (Норвегія) – 112 євро;

Краків – Острава (Чехія) – 102 євро;

Краків – Бангкок (Таїланд) – 663 євро;

Вроцлав – Ставангер (Норвегія) – 142 євро,

​​​​​​Познань – Острава (Чехія) – 102 євро.

Ціни на квитки можуть варіюватися залежно від дати вильоту. Скористатися пропозицією можна лише один раз та забронювати квитки до дев’яти осіб.

Базовий тариф включає стандартну ручну поклажу. Зокрема, пасажир LOT без доплат може взяти з собою одну одиницю ручної поклажі вагою до 8 кг. Її розміри не повинні перевищувати 55 × 40 × 23 см (висота × ширина × глибина). Розміри можуть відрізнятися, за умови, що їхня сумарна довжина не перевищує 118 см.

Додатково пасажир може взяти на борт ще одну особисту річ (дамську сумочку, сумку для ноутбука, косметичку чи парасольку) вагою до 2 кг. Речі мандрівників мають поміщатися в багажну полицю над головою або під переднім сидінням.

Раніше Новини.LIVE розповідали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, що British Airways оновлює бізнес-клас в літаках A380. Пасажирам першого класу отримають нові піжами з індивідуальним дизайном, а також капці та ковдри. На борту буде доступне шампанське Bollinger та різноманітні коктейлі.