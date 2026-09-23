Распродажа LOT 23 сентября: доступные рейсы и цены на билеты

Самолет LOT. Фото: LOT/Facebook

Популярная польская авиакомпания LOT объявила о новой осенней распродаже. Пассажиры получили возможность выгодно посетить Кавказский регион, Центральную Азию и Ближний Восток. Однако стоит поторопиться: данное предложение действует всего один день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Осенний распродажа LOT

Акция действует на рейсы с октября 2026 по март 2027 года. Путешественники могут выбрать удобный для себя аэропорт во многих польских городах — Варшаве, Кракове, Ряшове.

Период действия акции зависит от направления:

Тбилиси, Ереван, Баку — с 9 ноября 2026 года по 31 марта 2027 года.

Алматы — с 3 октября 2026 года по 31 марта 2027 года (по акционному тарифу даты доступны с ноября).

Распродажа действует для LOT Economy Class.

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Доступные акционные направления (цена в обе стороны) из Варшавы (WAW):

Варшава – Тбилиси — от 138 евро (589 PLN);

Варшава — Ереван — от 161 евро (689 PLN);

Варшава – Баку — от 161 евро (689 PLN);

Варшава – Алматы — от 269 евро (1 149 PLN);

Варшава – Эр-Рияд — от 351 евро (1 499 PLN).

Из Кракова (KRK):

Краков – Тбилиси — от 150 евро (639 PLN);

Краков – Ереван — от 173 евро (739 PLN);

Краков – Баку — от 173 евро (739 PLN);

Краков – Алматы — от 269 евро (1 149 PLN).

Из Ряшева (RZE):

Ряшев – Тбилиси — от 150 евро (639 PLN);

Ряшев – Баку — от 173 евро (739 PLN);

Ряшев – Ереван — от 173 евро (739 PLN);

Ряшев – Алматы — от 269 евро (1 149 PLN).

Базовый тариф включает стандартную ручную кладь. В частности, пассажир LOT без доплат может взять с собой одну единицу ручной клади весом до 8 кг. Её размеры не должны превышать 55 × 40 × 23 см (высота × ширина × глубина). Размеры могут отличаться при условии, что их суммарная длина не превышает 118 см.

Кроме того, пассажир может взять на борт ещё одну личную вещь (дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик) весом до 2 кг. Вещи пассажиров должны помещаться в багажную полку над головой или под передним сиденьем.

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