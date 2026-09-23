Розпродаж LOT 23 вересня: доступні рейси та ціни на квитки

Літак LOT. Фото: LOT/Facebook

Популярна польська авіакомпанія LOT анонсувала новий осінній розпродаж. Пасажири отримали можливість вигідно відвідати Кавказький регіон, Центральну Азію та на Близький Схід. Проте варто поспішити, відповідна пропозиція діє лише один день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Осінній розпродаж LOT

Акція діє на польоти з жовтня 2026 по березень 2027 року. Мандрівники можуть обрати зручний для себе аеропорт у багатьох польських містах —Варшаві, Краків, Ряшів.

Акційний період залежить від напрямку:

Тбілісі, Єреван, Баку — з 9 листопада 2026 року по 31 березня 2027 року.

Алмати — з 3 жовтня 2026 року по 31 березня 2027 року (за акційним тарифом дати доступні з листопада).

Розпродаж діє для LOT Economy Class.

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Доступні акційні напрямки (ціна в обидва боки) з Варшави (WAW):

Варшава – Тбілісі — від 138 євро (589 PLN);

Варшава – Єреван — від 161 євро (689 PLN);

Варшава – Баку — від 161 євро (689 PLN);

Варшава – Алмати — від 269 євро (1 149 PLN);

Варшава – Ер-Ріяд — від 351 євро (1 499 PLN).

З Кракова (KRK):

Краків – Тбілісі — від 150 євро (639 PLN);

Краків – Єреван — від 173 євро (739 PLN);

Краків – Баку — від 173 євро (739 PLN);

Краків – Алмати — від 269 євро (1 149 PLN).

З Ряшева (RZE):

Ряшів – Тбілісі — від 150 євро (639 PLN);

Ряшів – Баку — від 173 євро (739 PLN);

Ряшів – Єреван — від 173 євро (739 PLN);

Ряшів – Алмати — від 269 євро (1 149 PLN).

Базовий тариф включає стандартну ручну поклажу. Зокрема, пасажир LOT без доплат може взяти з собою одну одиницю ручної поклажі вагою до 8 кг. Її розміри не повинні перевищувати 55 × 40 × 23 см (висота × ширина × глибина). Розміри можуть відрізнятися, за умови, що їхня сумарна довжина не перевищує 118 см.

Додатково пасажир може взяти на борт ще одну особисту річ (дамську сумочку, сумку для ноутбука, косметичку чи парасольку) вагою до 2 кг. Речі мандрівників мають поміщатися в багажну полицю над головою або під переднім сидінням.

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