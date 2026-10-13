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Главная Транспорт Литва вдвое снижает цены на билеты на поезд и автобус

Литва вдвое снижает цены на билеты на поезд и автобус

Ua ru
13 октября 2026 10:39
Литва ввела 50-процентную скидку на билеты на местные поезда: как ею воспользоваться и как долго она будет действовать
Поезд LTG Link. Фото: ltglink.lt

Компания "Литовские железные дороги" (LTG) "LTG Link" вдвое снижает цены на билеты на поезда. На такой шаг правительство страны пошло с целью смягчения последствий чрезвычайно высоких цен на топливо. Уже во второй раз в этом году будет действовать 50-процентная скидка на билеты на местные поезда.

Об этом сообщает LRT, передает Новини.LIVE.

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Скидки на поезда в Литве

Скидки на рейсы начали действовать с 9 октября 2026 года. Партнер по коммуникациям BNS «LTG Link» Юлия Леймоне призвала пассажиров планировать поездки и покупать билеты заранее.

Так у путешественников появляется больше возможностей выбрать наиболее удобное время поездки, а у перевозчика — планировать и управлять пассажиропотоками.

Правительство уже снижало цены на билеты в апреле–мае этого года. Тогда было привлечено на 5,8 тыс. пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года. По предварительным оценкам компании, прогнозируется привлечение около 45 тыс. новых пассажиров.

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Предположительно, с 1 ноября до конца декабря аналогичной возможностью можно будет воспользоваться при поездках на междугородних автобусах. Конкретная дата будет зависеть от того, когда Сейм примет поправки к Закону о льготах в общественном пассажирском транспорте.

По предварительным подсчётам, скидка на поездки в поездах обойдётся государству в 2,8 млн евро, а на автобусах — примерно в 3,15 млн евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что Virgin представила поезда, которые будут курсировать через Ла-Манш. Они выполнены в ярком черно-красном дизайне. Такие поезда способны развивать скорость до 300 км/ч.

Литва путешествие автобусы поезд скидка
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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