Литва запровадила 50-відсоткову знижку на квитки на місцеві поїзди: як скористатись та скільки буде діяти

Потяг LTG Link. Фото: ltglink.lt

Компанія "Литовські залізниці" (LTG) "LTG Link" удвічі знижує ціни на квитки на потяги. На такий крок уряд країни пішов з метою пом’якшення наслідків надзвичайно високих цін на пальне. Вже вдруге цього року буде діяти 50-відсоткова знижка на квитки на місцеві поїзди.

Про це повідомляє LRT, передає Новини.LIVE.

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Знижки на потяги у Литві

Знижки на рейси почали діяти з 9 жовтня 2026 року. BNS партнерка з комунікацій "LTG Link" Юлія Леймоне попередила закликала пасажирів планувати поїздки та купувати квитки заздалегідь.

Так у мандрівників більше можливостей вибрати найбільш зручний час поїздки, а у перевізника планувати та керувати пасажиропотоками.

Уряд вже знижував ціни на квитки у квітні–травні цього року. Тоді було залучено на 5,8 тис. пасажирів більше, ніж у той самий період минулого року. За попередніми оцінками компанії, прогнозується залучення близько 45 тис. нових пасажирів.

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Попередньо з 1 листопада до кінця грудня аналогічною можливістю можна й буде скористатися на поїздках міжміськими автобусами. Конкретна дата залежатиме від того, коли Сейм ухвалить поправки до Закону про пільги у громадському пасажирському транспорті.

За попередніми підрахунками, знижка на поїздки в поїздах обійдеться державі в 2,8 млн євро, а на автобусах — приблизно в 3,15 млн євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що Virgin показала поїзди, що курсуватимуть через Ла-Манш. Вони створені у яскраво чорно-червоному дизайні. Такі потяги здатні розвивати швидкість до 300 км/год.