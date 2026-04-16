Неожиданная причина проверок в багаже пассажиров: что не так с игральными картами

Обычные игральные карты вызывают дополнительную проверку на сканере. Фото: Mirror, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В чемоданах пассажиров часто находится вещь, которая регулярно задерживает прохождение контроля безопасности. Она не входит в списки запрещенных, но все равно привлекает внимание сканеров. Из-за этого люди теряют время уже на финальном этапе перед вылетом.

Речь идет об обычных игральных или коллекционных картах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Сканеры не любят колоды карт

Контроль безопасности и без того редко проходит быстро. Когда сумка уже поехала по ленте, остается только ждать, и иногда дольше, чем рассчитывают пассажиры.

Карты, независимо от того, это обычная колода или что-то другое, например карты игры UNO или даже карты Таро, создают на рентгене плотный блок. Когда карты плотно сложены друг к другу, рентгеновское изображение не дает увидеть, что в них, а также, нет ли вокруг них скрытых запрещенных предметов. Инспектор не видит, что именно внутри, и вынужден проверять дополнительно.

Что советуют делать в таком случае

Инспекторы советуют путешественникам вынимать карты из чемоданов или ручной клади и класть их в лоток рядом с сумкой, вместе с такими вещами, как мобильный телефон. Это помогает ускорить процесс и уменьшает вероятность задержек. Это не гарантирует, что проверки не будет, но уменьшает шанс задержки.

Если же колод карт много, ситуация усложняется. Тогда ручной досмотр почти неизбежен.

