Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Неожиданные проблемы в аэропорту: какой предмет вызывает подозрение

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 20:15
Неожиданная причина проверок в багаже пассажиров: что не так с игральными картами
Обычные игральные карты вызывают дополнительную проверку на сканере. Фото: Mirror, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В чемоданах пассажиров часто находится вещь, которая регулярно задерживает прохождение контроля безопасности. Она не входит в списки запрещенных, но все равно привлекает внимание сканеров. Из-за этого люди теряют время уже на финальном этапе перед вылетом.

Речь идет об обычных игральных или коллекционных картах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Сканеры не любят колоды карт

Контроль безопасности и без того редко проходит быстро. Когда сумка уже поехала по ленте, остается только ждать, и иногда дольше, чем рассчитывают пассажиры.

Карты, независимо от того, это обычная колода или что-то другое, например карты игры UNO или даже карты Таро, создают на рентгене плотный блок. Когда карты плотно сложены друг к другу, рентгеновское изображение не дает увидеть, что в них, а также, нет ли вокруг них скрытых запрещенных предметов. Инспектор не видит, что именно внутри, и вынужден проверять дополнительно.

Что советуют делать в таком случае

Инспекторы советуют путешественникам вынимать карты из чемоданов или ручной клади и класть их в лоток рядом с сумкой, вместе с такими вещами, как мобильный телефон. Это помогает ускорить процесс и уменьшает вероятность задержек. Это не гарантирует, что проверки не будет, но уменьшает шанс задержки.

Читайте также:

Если же колод карт много, ситуация усложняется. Тогда ручной досмотр почти неизбежен.

Ранее Новини.LIVE писали о предметах в чемоданах, которые путают сканеры в аэропортах. В целом есть 5 типичных вещей в багаже, из-за которых работники аэропорта будут вынуждены тщательно изучать ваш чемодан или сумку.

Также Новини.LIVE объясняли, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.

аэропорты пассажиры сканер
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации