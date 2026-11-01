Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

В апреле 2026 года Укрзализныця запустила флагманский поезд "Сакура". Он курсирует из Киева в Ужгород, куда весной сотни туристов отправляются, чтобы насладиться цветением этой японской вишни. Одна из путешественниц показала условия в новых вагонах.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница darydemchuk в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Купе в поезде УЗ "Сакура"

Путешественница рассказала, что в поезде «Сакура» нет женских вагонов, а потому в них можно ехать вместе с мужчинами. Девушка была приятно удивлена новыми купе.

В частности, в них установили столики с шахматной доской. Шахматы для игры пассажир может попросить у проводницы.

Также у пассажиров верхних полок появился столик, а в каждом купе есть яркая подсветка, цвет которой можно изменить на панели над дверью.

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"Можно устроить настоящую дискотеку прямо у вас в купе, ну, собственно, мы так и сделали. На самом деле это очень простой элемент, но он сразу придает атмосферу роскоши", — поделилась пассажирка.

Она добавила, что у каждого пассажира есть собственная розетка, а также разъемы USB и Type-C. Кроме того, в купе предусмотрена продуманная зона для хранения вещей, и девушке было очень комфортно.

В санузлах установлены вакуумные биотуалеты, которые работают автономно и не закрываются во время остановок и проезда через санитарные зоны.

Путешественница подчеркнула, что стоимость билета в купе "Сакуры" особо не отличается от обычного.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что в поезде Укрзализныця не нужно доплачивать пассажирам. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключиком" к некоторым услугам без доплат. Также не стоит бояться получить травму в вагоне.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.