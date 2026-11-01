Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

У квітні 2026 року Укрзалізниця запустила флагманський поїзд "Сакура". Він курсує із Києва до Ужгорода, куди навесні сотні туристів їдуть насолодитися цвітінням цієї японської вишні. Одна з мандрівниць показала умови у нових вагонах.

Відповідне відео опублікувала користувачка darydemchuk в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Купе у потязі УЗ "Сакура"

Мандрівниця розповіла, що у потязі "Сакура" немає жіночих вагонів, а тому в них можна їхати з чоловіками. Дівчина була приємно вражена новими купе.

Зокрема, у них облаштували столики із шаховою дошкою. Шахи, щоб пограти, пасажир може попросити у провідниці.

Також у пасажирів верхніх полиць з'явився столик, а у кожному купе є яскрава підсвітка, колір якої можна змінити на панелі над дверима.

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"Можна зробити справжню дискотеку прямо у вас в купе, ну власне ми так і зробили. Насправді такий дуже простий елемент, але одразу додає люкс-вайб", — поділилась пасажирка.

Вона додала, що у кожного пасажира є власна розетка, ще й виходи USB та Type-C. Також у купе продумана зона для зберігання речей і дівчині було дуже комфортно.

У санвузлах встановлені вакуумні біотуалети, які працюють автономно і не зачиняються під час зупинок чи проїзду крізь санітарні зони.

Мандрівниця підкреслила, що вартість квитка у купе "Сакури" особливо не відрізняється від звичайного.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.