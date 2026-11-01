Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Купе у потязі УЗ "Сакура" з Києва до Ужгорода: чим вирізняється від звичайного

Купе у потязі УЗ "Сакура" з Києва до Ужгорода: чим вирізняється від звичайного

Ua ru
1 листопада 2026 15:35
Потязі УЗ "Сакура": чим зручні флагманські вагони для пасажирів Укрзалізниця/Facebook
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

У квітні 2026 року Укрзалізниця запустила флагманський поїзд "Сакура". Він курсує із Києва до Ужгорода, куди навесні сотні туристів їдуть насолодитися цвітінням цієї японської вишні. Одна з мандрівниць показала умови у нових вагонах.

Відповідне відео опублікувала користувачка darydemchuk в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Купе у потязі УЗ "Сакура"

Мандрівниця розповіла, що у потязі "Сакура" немає жіночих вагонів, а тому в них можна їхати  з чоловіками. Дівчина була приємно вражена новими купе.

Зокрема, у них облаштували столики із шаховою дошкою. Шахи, щоб пограти, пасажир може попросити у провідниці.

Також у пасажирів верхніх полиць з'явився столик, а у кожному купе є яскрава підсвітка, колір якої можна змінити на панелі над дверима.

Читайте також:

"Можна зробити справжню дискотеку прямо у вас в купе, ну власне ми так і зробили. Насправді такий дуже простий елемент, але одразу додає люкс-вайб", — поділилась пасажирка.

Вона додала, що у кожного пасажира є власна розетка, ще й виходи USB та Type-C. Також у купе продумана зона для зберігання речей і дівчині було дуже комфортно.

У санвузлах встановлені вакуумні біотуалети, які працюють автономно і не зачиняються під час зупинок чи проїзду крізь санітарні зони.

Мандрівниця підкреслила, що вартість квитка у купе "Сакури" особливо не відрізняється від звичайного. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Укрзалізниця подорож соцмережі поїзди вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації