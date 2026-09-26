Путешествие на УЗ: кто имеет право пользоваться столиком в вагоне

Пассажиры едут в международном поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Места на верхних и нижних полках в поездах Укрзализныци стоят одинаково, однако права пассажиров в отношении них различаются. Перевозчик разъяснил, могут ли пассажиры с верхних полок употреблять еду и напитки за столиком возле нижних мест.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

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Столики в поездах УЗ

Время от времени между пассажирами возникают споры по поводу столиков в вагонах.

Одна из пассажирок поинтересовалась, стоит ли есть в поезде стоя, если пассажиры с нижних полок не позволяют присесть.

"Всегда думала, что столик предназначен для всех 4 мест, а не только для нижних", — добавила путешественница.

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В УЗ пояснили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете, а элементы купе (в частности, столик) относятся к нижним местам, к которым они конструктивно прикреплены.

Перевозчик подчеркнул, что правила не устанавливают обязанности предоставлять столик пассажиру с верхней полки.

В УЗ добавили, что правила не запрещают совместное использование столика, и этот вопрос регулируется исключительно по взаимному согласию пассажиров.

Таким образом, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру есть за столиком, даже перед конечной станцией.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести билет солидарности.

Также Новини.LIVE писали, какую сумку или чемодан пассажир Укрзализныци может брать с собой в поезд. К ручной клади перевозчик относит личные вещи, которые легко переносить и размещать в вагоне в специально отведенных местах — рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Однако на рейсах Кошице — Мукачево и обратно действуют отдельные правила перевозки багажа.