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Головна Транспорт Хто з пасажирів має право користуватися столиком в потязі: відповідь УЗ

Хто з пасажирів має право користуватися столиком в потязі: відповідь УЗ

Ua ru
26 вересня 2026 10:38
Подорож УЗ: хто має право користуватись столиком у вагоні
Пасажири їдуть у міжнародному потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Місця на верхні та нижні полиці у потягах Укрзалізниці коштують однаково, проте права у пасажирів щодо них — різні. Перевізник пояснив, чи мають пасажири із верхніх полиць вживати їжу та напої за столиком біля нижніх місць.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Столики у потягах УЗ

Час від часу між пасажирами виникають суперечки щодо столика у вагонах. 

Одна з пасажирок поцікавилась, чи варто їсти в потязі стоячи, якщо пасажири з нижніх полиць не дозволяють присісти.

"Завжди думала, що столик то для всіх 4 місць, а не тільки для нижніх", — додала мандрівниця.

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В УЗ розповіли, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку, а елементи купе (зокрема столик) належать до нижніх місць, за якими вони конструктивно закріплені.

Перевізник підкреслив, що обов’язку надавати столик пасажиру з верхньої полиці правила не встановлюють.

В УЗ додали, що правила не забороняють спільного користування столиком і це питання регулюється виключно за взаємної згоди пасажирів.

Таким чином, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру їсти за столиком, навіть перед кінцевою станцією.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.

Також Новини.LIVE писали, яку сумку чи валізу пасажиру Укрзалізниці можна брати із собою в потяг. До ручної поклажі перевізник відносить особисті речі, які легко переносити та розміщувати у вагоні в спеціально відведених місцях — рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Проте на рейсах Кошице — Мукачево та зворотно діють окремі правила перевезення багажу.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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