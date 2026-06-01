LTG Link обновит приложение и сайт: что изменится для пассажиров

Литовский оператор пассажирских железнодорожных перевозок LTG Link в сотрудничестве с эстонской технологической компанией Turnit модернизирует систему продажи билетов, веб-сайт и мобильное приложение. Изменения введут уже во второй половине 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

LTG Link обновит приложение и сайт

После модернизации своей платформы по продаже билетов компания LTG Link получит возможность интегрировать свою систему с системами железнодорожных операторов других стран. Благодаря такому шагу пассажиры смогут покупать международные железнодорожные билеты на одной платформе.

Сейчас пассажирам, которые, например, путешествуют, из Литвы в Польшу, часто приходится пользоваться отдельными платформами бронирования билетов.

Модернизированная система позволит путешественникам планировать и управлять всем своим путешествием через веб-сайт или мобильное приложение LTG Link.

После обновления приложения и сайта пассажиры также вместе с железнодорожными билетами смогут оплачивать поездки автобусом, прокат автомобилей, а также другие дополнительные услуги, в частности бронирование парковочных мест.

Сайт и приложение перевозчика усовершенствуют системой биометрической аутентификации, а также добавят возможность оплачивать билеты через Apple Pay и Google Pay.

