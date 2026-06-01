Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Крупнейший перевозчик Прибалтики изменит правила покупки билетов

Крупнейший перевозчик Прибалтики изменит правила покупки билетов

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 18:36
LTG Link обновит приложение и сайт: что изменится для пассажиров
Пассажирка бронирует билеты в приложении LTG Link. Фото: LTG Link, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Литовский оператор пассажирских железнодорожных перевозок LTG Link в сотрудничестве с эстонской технологической компанией Turnit модернизирует систему продажи билетов, веб-сайт и мобильное приложение. Изменения введут уже во второй половине 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

LTG Link обновит приложение и сайт

После модернизации своей платформы по продаже билетов компания LTG Link получит возможность интегрировать свою систему с системами железнодорожных операторов других стран. Благодаря такому шагу пассажиры смогут покупать международные железнодорожные билеты на одной платформе.

Сейчас пассажирам, которые, например, путешествуют, из Литвы в Польшу, часто приходится пользоваться отдельными платформами бронирования билетов.

Модернизированная система позволит путешественникам планировать и управлять всем своим путешествием через веб-сайт или мобильное приложение LTG Link.

Читайте также:

После обновления приложения и сайта пассажиры также вместе с железнодорожными билетами смогут оплачивать поездки автобусом, прокат автомобилей, а также другие дополнительные услуги, в частности бронирование парковочных мест.

Сайт и приложение перевозчика усовершенствуют системой биометрической аутентификации, а также добавят возможность оплачивать билеты через Apple Pay и Google Pay.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что на железнодорожных вокзалах Нидерландов заработает новая система. Искусственный интеллект будет выявлять оставленный багаж. Такой шаг поможет предотвратить перебои в графиках движения поездах.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает один из самых длинных маршрутов в Европе. Он будет стартовать в польском городе Перемышль и будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Длина маршрута будет составлять 1 300 км.

Литва путешествие билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации