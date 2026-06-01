Головна Транспорт Найбільший перевізник Прибалтики змінить правила купівлі квитків

Найбільший перевізник Прибалтики змінить правила купівлі квитків

Дата публікації: 1 червня 2026 18:36
LTG Link оновить додаток та сайт: що зміниться для пасажирів
Пасажирка бронює квитки в застосунку LTG Link. Фото: LTG Link, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Литовський оператор пасажирських залізничних перевезень LTG Link у співпраці з естонською технологічною компанією Turnit модернізує систему продажу квитків, веб-сайт та мобільний додаток. Зміни запровадять вже у другій половині 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

LTG Link оновить додаток та сайт

Після модернізації своєї платформи з продажу квитків компанія LTG Link отримає можливість інтегрувати свою систему з системами залізничних операторів інших країн. Завдяки такому кроку пасажири зможуть купувати міжнародні залізничні квитки на одній платформі.

Наразі пасажирам, які, наприклад, подорожують, з Литві до Польщі, часто доводиться користуватися окремими платформами бронювання квитків.

Модернізована система дозволить мандрівникам планувати та керувати всією своєю подорожжю через веб-сайт або мобільний додаток LTG Link.

Після оновлення додатку та сайту пасажири також разом з залізничними квитками зможуть оплачувати поїздки автобусом, прокат автомобілів, а також інші додаткові послуги, зокрема бронювання паркувальних місць.

Сайт та додаток перевізника вдосконалять системою біометричної аутентифікації, а також додадуть можливість сплачувати квитки через Apple Pay та Google Pay.

Раніше Новини.LIVE розповідали,  що на залізничних вокзалах Нідерландів запрацює нова система. Штучний інтелект виявлятиме залишений багаж. Такий крок допоможе запобігти перебоям в графіках руху потягах.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає один з найдовших маршрутів у Європі. Він стартуватиме у польському місті Перемишль та курсуватиме через Краків, Прагу, Дрезден та Лейпциг. Довжина маршруту складатиме 1 300 км.

Литва подорож квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
