Крупнейшая авиакомпания ОАЭ возвращает рейсы, несмотря на опасность

Крупнейшая авиакомпания ОАЭ возвращает рейсы, несмотря на опасность

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 12:29
Emirates возобновляет расписание — рейсы и доступные направления
Emirates возобновляет расписание даже несмотря на опасность. Фото: Emirates, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Крупнейшая авиакомпания в Персидском заливе Emirates возобновляет полеты в полном объеме даже несмотря на то, что ее хаб в аэропорту Дубая стал целью иранских дронов и ракет. График будет отталкиваться от ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Читайте также:

Emirates восстанавливает расписание

После новых ударов иранских дронов по Дубаю в эту субботу полеты были временно приостановлены, пассажиров эвакуировали.

Несмотря на нестабильную ситуацию с безопасностью в Emirates заявили, что продолжат наращивать объемы полетов в и из своего хаба в Дубае.

"Авиакомпания предусматривает возвращение к 100-процентному функционированию своей сети в течение ближайших дней, при условии открытого воздушного пространства и выполнения всех операционных требований", — сообщил авиаперевозчик в соцсети X.

В компании предоставляют приоритет клиентам, которые забронировали билеты раньше. При этом пассажиры должны прибывать в аэропорт только в том случае, если авиакомпания прислала им соответствующее приглашение.

В настоящее время Emirates продает билеты на рейсы между Дубаем и восемью британскими аэропортами. Лондонский аэропорт Хитроу принимает несколько рейсов из ОАЭ ежедневно, билеты на рейсы из Дубая доступны в продаже.

Ранее мы рассказывали, что Emirates отказала россиянам в посадке на самолет — они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ) из-за своего паспорта.

15 россиян не захотели сажать в самолет даже при условии, если в салоне будут свободные места. Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька.

Также писали, что Emirates теряет около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
