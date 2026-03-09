Emirates відновлює розклад — куди можна долетіти

Emirates відновлює розклад навіть попри небезпеку. Фото: Emirates, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Найбільша авіакомпанія в Перській затоці Emirates відновлює польоти в повному обсязі навіть попри те, що її хаб в аеропорту Дубая став ціллю іранських дронів та ракет.

Emirates відновлює розклад

Після нових ударів іранських дронів по Дубаю цієї суботи польоти були тимчасово припинені, пасажирів евакуювали.

Попри нестабільну безпекову ситуацію в Emirates заявили, що продовжать нарощувати обсяги польотів до і з свого хабу в Дубаї.

"Авіакомпанія передбачає повернення до 100-відсоткового функціонування своєї мережі протягом найближчих днів, за умови відкритого повітряного простору та виконання всіх операційних вимог", — повідомив авіаперевізник в соцмережі X.

В компанії надають пріоритет клієнтам, які забронювали квитки раніше. При цьому пасажири мають прибувати в аеропорт тільки в тому випадку, якщо авіакомпанія надіслала їм відповідне запрошення.

Нині Emirates продає квитки на рейси між Дубаєм і вісьмома британськими аеропортами. Лондонський аеропорт Хітроу приймає кілька рейсів з ОАЕ щодня, квитки на рейси з Дубая доступні в продажу.

Раніше ми розповідали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на літак — вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через свій паспорт.

15 росіян не захотіли садити в літак навіть за умови, якщо в салоні будуть вільні місця. Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця.

Також писали, що Emirates втрачає близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також зупинення роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.