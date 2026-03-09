Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Найбільша авіакомпанія ОАЕ відновлює рейси попри небезпеку

Найбільша авіакомпанія ОАЕ відновлює рейси попри небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 12:29
Emirates відновлює розклад — куди можна долетіти
Emirates відновлює розклад навіть попри небезпеку. Фото: Emirates, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Найбільша авіакомпанія в Перській затоці Emirates відновлює польоти в повному обсязі навіть попри те, що її хаб в аеропорту Дубая став ціллю іранських дронів та ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Реклама
Читайте також:

Emirates відновлює розклад

Після нових ударів іранських дронів по Дубаю цієї суботи польоти були тимчасово припинені, пасажирів евакуювали.

Попри нестабільну безпекову ситуацію в Emirates заявили, що продовжать нарощувати обсяги польотів до і з свого хабу в Дубаї.

"Авіакомпанія передбачає повернення до 100-відсоткового функціонування своєї мережі протягом найближчих днів, за умови відкритого повітряного простору та виконання всіх операційних вимог", — повідомив авіаперевізник в соцмережі X.

В компанії надають пріоритет клієнтам, які забронювали квитки раніше. При цьому пасажири мають прибувати в аеропорт тільки в тому випадку, якщо авіакомпанія надіслала їм відповідне запрошення.

Нині Emirates продає квитки на рейси між Дубаєм і вісьмома британськими аеропортами. Лондонський аеропорт Хітроу приймає кілька рейсів з ОАЕ щодня, квитки на рейси з Дубая доступні в продажу.

Раніше ми розповідали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на літак — вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через свій паспорт.

15 росіян не захотіли садити в літак навіть за умови, якщо в салоні будуть вільні місця. Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця.

Також писали, що Emirates втрачає близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також зупинення роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.

авіарейси війна ОАЕ літаки небезпека
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації