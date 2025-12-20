Видео
Україна
Видео

Красивые дороги в Европе, которые стоит покорить каждому водителю

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 18:12
Самые красивые дороги Европы — список, чем они уникальны
Туристка путешествует на авто. Фото: freepik.com

В Европе есть много уникальных автомобильных маршрутов с потрясающими пейзажами, которые захватывают дух. Несмотря на невероятную красоту, управлять лучше опытным водителям, ведь большинство из них с довольно опасными — и крутыми спусками и поворотами.

Подборкой маршрутов, которые гарантированно разожгут вашу жажду путешествий, поделился The Independent.

Читайте также:

Исландия — Южное побережье, маршрут 1

Она пролегает по трассе 1 между Рейкьявиком и ледниковой лагуной Йокюльсарлон. Дорога простирается на 380 километров и занимает в среднем 5 часов. Маршрут 1 пролегает мимо двух самых известных водопадов мира. В частности, над Скогафоссом возвышается огромная ледяная шапка Мюрдальсйокулл, которая скрывает очень активный вулкан Катла. Зимой из-за сильного ветра могут закрывать некоторые участки трассы, поэтому лучше выбирать для путешествия период с мая по сентябрь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Норвегия — от Лисботна до Сирдала

Этот маршрут простирается на 30 километров от поселка Лисеботн вдоль дороги Лисевеген до Терхома на плато Сирдал. Маршрут займет ориентировочно два-три часа. Преодолев 27 безжалостных серпантинов, вы погрузитесь внутрь горы и преодолеете высокий подъем в тоннеле Лисеботн в форме штопора, который выведет вас к смотровой площадке Ойгардстол. Далее дорога плавно спускается к великолепному лунному плато Сирдал. Учтите, что тоннель в Лисеботн очень крутой — избегайте его в плохую погоду и включайте низкую передачу во время спуска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ирландия — Кольцо Керри и ущелье Данло

180-километровая петля вокруг юго-западного полуострова Иверах в Ирландии по трассам N70 и N71, известная в кругах автотуристов как "Кольцо Керри", начинается и заканчивается в Килларне. К западу от Килларни находится Гап-оф-Данло — узкое ледниковое ущелье с уникальной атмосферой. На маршруте остановитесь на смотровой площадке "Ladies View", чтобы полюбоваться зеленой красотой национального парка Килларни, а затем продолжайте движение к впечатляющему горному перевалу Моллс-Геп. Отсюда двигайтесь по живописной горной дороге до красивой деревни Сним и выезжайте на трассу N70, а затем направляйтесь на запад через Уотервилль. Обратите внимание на прекрасную петлю Скеллиг-Ринг, чтобы насладиться великолепными видами на залив Сент-Финиан и Скеллиг-Майкл — остров, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, что в Украине рассматривают возможность внедрения платы за пользование дорог. Такой шаг должен не только помочь в восстановлении инфраструктуры, но и стимулировать экономику страны.

Также мы писали, где построили дорогу, на которой электрокары могут заряжаться прямо во время движения.

путешествие Европа автомобиль водители туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
