Найгарніші дороги Європи — список, чим вони унікальні

В Європі є багато унікальних автомобільних маршрутів із приголомшливими краєвидами, які захоплюють дух. Попри неймовірну красу, кермувати краще досвідченим водіям, адже більшість із них із доволі небезпечні — і крутими спусками та поворотами.

Підбіркою маршрутів, які гарантовано розпалять вашу жагу до мандрів, поділився The Independent.

Ісландія — Південне узбережжя, маршрут 1

Вона пролягає по трасі 1 між Рейк'явіком та льодовиковою лагуною Йокюльсарлон. Дорога простягається на 380 кілометрів та займає в середньому 5 годин. Маршрут 1 пролягає повз два найвідоміші водоспади світу. Зокрема, над Скогафоссом височіє величезна крижана шапка Мюрдальсйокулл, яка приховує дуже активний вулкан Катла. Взимку через сильний вітер можуть закривати деякі ділянки траси, тому краще обирати для подорожі період із травня по вересень.



Норвегія — від Лисботна до Сірдала

Цей маршрут простягається на 30 кілометрів від селища Лісеботн вздовж дороги Лісевеген до Тьорхома на плато Сірдал. Маршрут займе орієнтовно дві-три години. Подолавши 27 безжальних серпантинів, ви зануритеся всередину гори і подолаєте високий підйом у тунелі Лісеботн у формі штопора, який виведе вас до оглядового майданчика Ойгардстол. Далі дорога плавно спускається до чудового місячного плато Сірдал. Врахуйте, що тунель у Лісеботн дуже крутий — уникайте його у погану погоду і вмикайте низьку передачу під час спуску.

Ірландія — Кільце Керрі та ущелина Данло

180-кілометрова петля навколо південно-західного півострова Іверах в Ірландії по трасах N70 і N71, відома в колах автотуристів як "Кільце Керрі", починається і закінчується в Кілларні. На захід від Кілларні знаходиться Гап-оф-Данло — вузька льодовикова ущелина з унікальною атмосферою. На маршруті зупиніться на оглядовому майданчику "Ladies View", щоб помилуватися зеленою красою національного парку Кілларні, а потім продовжуйте рух до вражаючого гірського перевалу Моллс-Геп. Звідси рухайтеся мальовничою гірською дорогою до гарного селища Снім і виїжджайте на трасу N70, а потім прямуйте на захід через Вотервілль. Зверніть увагу на прекрасну петлю Скелліг-Рінг, щоб насолодитися чудовими краєвидами на затоку Сент-Фініан і Скелліг-Майкл — острів, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

