Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Конкурент Saudia: новая авиакомпания запустит рейсы уже этим летом

Конкурент Saudia: новая авиакомпания запустит рейсы уже этим летом

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 12:47
Riyadh Air запускает первые авиарейсы: маршруты и детали
Пассажиры Riyadh Air. Фото: Aviationtalkasia/Facebook, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года начнет работу новая авиакомпания. Наконец-то состоялся долгожданный запуск второго национального авиаперевозчика Саудовской Аравии после Saudia Riyadh Air. Билеты на рейсы между Лондоном и Эр-Риядом уже в продаже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews .

Riyadh Air летом запустит первые рейсы

Отмечается, что вторая национальная авиакомпания Саудовской Аравии, о создании которой была объявлена еще в 2023 году, с октября прошлого года выполняет ежедневные рейсы между Эр-Риядом и лондонским аэропортом Хитроу. Однако эти рейсы доступны только сотрудникам Riyadh Air и отдельным группам.

Это время компания использовала для доработки сервиса и создания бесперебойного, надежного и премиального опыта путешествий мирового уровня.

Авиакомпания впоследствии планирует запустить рейсы в Манчестер (Британия), Мадрид (Испания), Джидду (Саудовскую Аравию), Каир (Египет) и Дубай (ОАЭ).

Читайте также:

Напомним, что Саудовская Аравия испытала влияние в результате американо-израильского удара по Ирану: в течение марта вплоть до прекращения огня в начале апреля в стране перехватывали ракеты. Совсем недавно, 17 мая, были перехвачены три беспилотника из Ирака. Поэтому сейчас следует с осторожностью планировать свой визит в Саудовскую Аравию.

В Riyadh Air заявили, что к 2030 году планируется обслуживать более 100 маршрутов. В частности, компания заключила соглашения с Air France, KLM, Virgin Atlantic и Singapore Airlines.

Почему запуск Riyadh Air имеет ключевое значение

Ближний Восток является ключевым транзитным узлом для европейцев, направляющихся в Африку и Азию.

Кроме того, Саудовская Аравия также стала одним из самых динамичных туристических направлений за последние годы. Путешественники посещают исторический район Ат-Турайф близ Эр-Рияды, входящий в список ЮНЕСКО, а также часто отдыхают на одном из курортов на берегу Красного моря.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что из-за человекообразной работы в салоне самолета был серьезно задержан рейс в Окленде. Самолет больше часа не мог вылететь из-за проверок батареи андроида и спора с авиакомпанией, а другие пассажиры вынуждены были ждать. Этот случай стал первой в истории задержкой авиарейса, вызванной робот-андроид.

Также Новини.LIVE писали о престижном рейтинге 5-звездных авиакомпаний от Skytrax. Интересно, что в него попадут только авиаперевозчики Азии. Список возглавили All Nippon Airways, Asiana Airlines и другие.

авиарейсы самолет Саудовская Аравия
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации