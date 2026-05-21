Riyadh Air запускает первые авиарейсы: маршруты и детали

В июле 2026 года начнет работу новая авиакомпания. Наконец-то состоялся долгожданный запуск второго национального авиаперевозчика Саудовской Аравии после Saudia Riyadh Air. Билеты на рейсы между Лондоном и Эр-Риядом уже в продаже.

Riyadh Air летом запустит первые рейсы

Отмечается, что вторая национальная авиакомпания Саудовской Аравии, о создании которой была объявлена еще в 2023 году, с октября прошлого года выполняет ежедневные рейсы между Эр-Риядом и лондонским аэропортом Хитроу. Однако эти рейсы доступны только сотрудникам Riyadh Air и отдельным группам.

Это время компания использовала для доработки сервиса и создания бесперебойного, надежного и премиального опыта путешествий мирового уровня.

Авиакомпания впоследствии планирует запустить рейсы в Манчестер (Британия), Мадрид (Испания), Джидду (Саудовскую Аравию), Каир (Египет) и Дубай (ОАЭ).

В Riyadh Air заявили, что к 2030 году планируется обслуживать более 100 маршрутов. В частности, компания заключила соглашения с Air France, KLM, Virgin Atlantic и Singapore Airlines.

Ближний Восток является ключевым транзитным узлом для европейцев, направляющихся в Африку и Азию.

Кроме того, Саудовская Аравия также стала одним из самых динамичных туристических направлений за последние годы. Путешественники посещают исторический район Ат-Турайф близ Эр-Рияды, входящий в список ЮНЕСКО, а также часто отдыхают на одном из курортов на берегу Красного моря.

