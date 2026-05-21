Riyadh Air запускає перші авіарейси: маршрути та деталі

У липні 2026 року розпочне роботу нова авіакомпанія. Нарешті відбувся довгоочікуваний запуск другого національного авіаперевізника Саудівської Аравії після Saudia Riyadh Air. Квитки на рейси між Лондоном і Ер-Ріядом вже у продажу.

Riyadh Air влітку запустить перші рейси

Зазначається, що друга національна авіакомпанія Саудівської Аравії, про створення якої було оголошено ще у 2023 році, з жовтня минулого року виконує щоденні рейси між Ер-Ріядом і лондонським аеропортом Хітроу. Проте ці рейси доступні лише для співробітників Riyadh Air та окремих груп.

Цей час компанія використала для доопрацювання сервісу та створення "безперебійного, надійного та преміального досвіду подорожей світового рівня".

Авіакомпанія згодом планує запустити рейси до Манчестера (Британія), Мадрида (Іспанія), Джидди (Саудівська Аравія), Каїра (Єгипет) та Дубая (ОАЕ).

Нагадаємо, що Саудівська Аравія зазнала впливу внаслідок американо-ізраїльського удару по Ірану: протягом березня аж до припинення вогню на початку квітня в країні перехоплювали ракети. Зовсім недавно, 17 травня, було перехоплено три безпілотники з Іраку. Тому нині варто з обережністю планувати свій візит до Саудівської Аравії.

В Riyadh Air заявили, що до 2030 року планують обслуговувати понад 100 маршрутів. Зокрема, компанія уклала угоди з Air France, KLM, Virgin Atlantic та Singapore Airlines.

Чому запуск Riyadh Air має ключове значення

Близький Схід є ключовим транзитним вузлом для європейців, які прямують до Африки та Азії.

Крім того, Саудівська Аравія також стала одним із найдинамічніших туристичних напрямків за останні роки. Мандрівники відвідують історичний район Ат-Турайф поблизу Ер-Ріяда, що входить до списку ЮНЕСКО, а також часто відпочивають на одному з курортів на березі Червоного моря.

