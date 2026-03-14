Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Конфискация и штраф — какие продукты нельзя ввозить в Германию

Конфискация и штраф — какие продукты нельзя ввозить в Германию

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 17:55
Конфискация и штраф — какие продукты нельзя ввозить в Германию
Пункт пропуска. Фото: Черновицкая ОВА

Из-за войны много украинцев выехало жить в Европу, в частности немало наших земляков живет в Германии. Казалось бы мелочь, которую многие делают и берут разные вкусные продукты, чтобы побаловать родных могут стать причиной отказа во въезде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на туристический портал Visit Ukraine.

Какую еду нельзя ввозить в Германию

Европейский союз установил серьезные правила относительно ввоза продуктов питания. За их нарушение грозит кругленький штраф от 50 до 1000 евро, конфискация или запрет выезда из страны.

В частности, в Германию, которая входит в страны Европейского Союза" строго запрещается ввозить:

  • мясо и мясные продукты (сало в любом виде, колбасная продукция);
  • молоко и молочные продукты (творог, кефир, йогурт, сметана, масло);
  • любые консервы (промышленные или домашние, в частности, тушенка это или сгущенное молоко).

Однако путешественник может взять в дорогу несколько бутербродов с салом или мясом, выпечку, овощи и фрукты, готовые снеки, супы быстрого приготовления, бульоны и приправы.

Ранее мы рассказывали, имеют ли право пограничники забирать и проверять ваш телефон. Во время поверхностного осмотра вещей вы можете предоставить свой смартфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.

Также мы писали, кого из украинцев не выпустят за границу в марте 2026 года. В частности, юношам после достижения 23-летнего возраста будет отказано в выезде даже в случае поступления в иностранное учебное заведение.

За пределы страны также не выпускают госслужащих. Однако исключением могут стать женщины, которые сопровождают своего несовершеннолетнего ребенка на отдых.

Германия правила путешествие Европа выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации