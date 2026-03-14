Конфискация и штраф — какие продукты нельзя ввозить в Германию

Пункт пропуска.

Из-за войны много украинцев выехало жить в Европу, в частности немало наших земляков живет в Германии. Казалось бы мелочь, которую многие делают и берут разные вкусные продукты, чтобы побаловать родных могут стать причиной отказа во въезде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на туристический портал Visit Ukraine.

Какую еду нельзя ввозить в Германию

Европейский союз установил серьезные правила относительно ввоза продуктов питания. За их нарушение грозит кругленький штраф от 50 до 1000 евро, конфискация или запрет выезда из страны.

В частности, в Германию, которая входит в страны Европейского Союза" строго запрещается ввозить:

мясо и мясные продукты (сало в любом виде, колбасная продукция);

молоко и молочные продукты (творог, кефир, йогурт, сметана, масло);

любые консервы (промышленные или домашние, в частности, тушенка это или сгущенное молоко).

Однако путешественник может взять в дорогу несколько бутербродов с салом или мясом, выпечку, овощи и фрукты, готовые снеки, супы быстрого приготовления, бульоны и приправы.

Ранее мы рассказывали, имеют ли право пограничники забирать и проверять ваш телефон. Во время поверхностного осмотра вещей вы можете предоставить свой смартфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.

Также мы писали, кого из украинцев не выпустят за границу в марте 2026 года. В частности, юношам после достижения 23-летнего возраста будет отказано в выезде даже в случае поступления в иностранное учебное заведение.

За пределы страны также не выпускают госслужащих. Однако исключением могут стать женщины, которые сопровождают своего несовершеннолетнего ребенка на отдых.