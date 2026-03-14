Головна Транспорт Конфіскація і штраф — які продукти не можна ввозити до Німеччини

Дата публікації: 14 березня 2026 17:55
Пункт пропуску. Фото: Чернівецька ОВА

Через війну багато українців виїхало жити до Європи, зокрема немало наших земляків мешкає у Німеччині. Здавалось би дрібниця, яку багато хто робить та бере різні смачні продукти, щоб побалувати рідних можуть стати причиною відмови у в'їзді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на туристичний портал Visit Ukraine.

Реклама
Яку їжу не можна ввозити до Німеччини

Європейський союз встановив серйозні правила щодо ввезення продуктів харчування. За їх порушення загрожує кругленький штраф від 50 до 1000 євро, конфіскація чи заборона виїзду з країни.

Зокрема, до Німеччини, яка входить до країн Європейського Союзу" суворо забороняється ввозити: 

  • м’ясо та м’ясні продукти (сало в будь-якому вигляді, ковбасна продукція);
  • молоко та молочні продукти (сир, кефір, йогурт, сметана, масло);
  • будь-які консерви (промислові або домашні, зокрема, тушонка це чи згущене молоко).

Проте мандрівник може взяти в дорогу кілька бутербродів з салом чи м'ясом, випічку, овочі та фрукти, готові снеки, супи швидкого приготування, бульйони та приправи.

Раніше ми розповідали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смартфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.

Також ми писали, кого з українців не випустять за кордон у березні 2026 року. Зокрема, юнакам після досягнення 23-річного віку буде відмовлено у виїзді навіть у випадку вступу в іноземний навчальний заклад.

За межі країни також не випускають держслужбовців. Проте виключенням можуть стати жінки, які супроводжують свою неповнолітню дитину на відпочинок.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
