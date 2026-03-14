Конфіскація і штраф — які продукти не можна ввозити до Німеччини

Пункт пропуску.

Через війну багато українців виїхало жити до Європи, зокрема немало наших земляків мешкає у Німеччині. Здавалось би дрібниця, яку багато хто робить та бере різні смачні продукти, щоб побалувати рідних можуть стати причиною відмови у в'їзді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на туристичний портал Visit Ukraine.

Яку їжу не можна ввозити до Німеччини

Європейський союз встановив серйозні правила щодо ввезення продуктів харчування. За їх порушення загрожує кругленький штраф від 50 до 1000 євро, конфіскація чи заборона виїзду з країни.

Зокрема, до Німеччини, яка входить до країн Європейського Союзу" суворо забороняється ввозити:

м’ясо та м’ясні продукти (сало в будь-якому вигляді, ковбасна продукція);

молоко та молочні продукти (сир, кефір, йогурт, сметана, масло);

будь-які консерви (промислові або домашні, зокрема, тушонка це чи згущене молоко).

Проте мандрівник може взяти в дорогу кілька бутербродів з салом чи м'ясом, випічку, овочі та фрукти, готові снеки, супи швидкого приготування, бульйони та приправи.

