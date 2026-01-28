Lufthansa сократила использование Airbus A380 и приостановила полеты по 10 направлениям

Airbus A380. Фото: Lufthansa

Двухэтажный Airbus A380 будет окончательно снят из перечня самолетов Lufthansa. Немецкий перевозчик вычеркнул двухэтажные машины из десяти маршрутов, где они когда-то появлялись ежедневно.

Пока временно замены этим рейсам нет, пишет Simpleflying.

Куда больше не прилетают двухэтажные Airbus

В перечень направлений, с которых Lufthansa сняла A380, входят аэропорты, где суперджамбо годами был привычным явлением. Эти десять направлений — Сингапур, Майами, Хьюстон, Пекин, Шанхай, Йоханнесбург, Гонконг, Токио и Сеул.

Сейчас полеты по этим направлениям приостановлены, но уже на следующей неделе компания переведет эти маршруты на другие самолеты.

Особый случай — аэропорт Нью-Йорка JFK. Здесь суперджамбо вернулся после карантина, но срок его возвращения оказался коротким: последний рейс Мюнхен — JFK состоялся в октябре 2025-го, а с 2026 года маршрут тоже перевели на другой тип самолетов.

Почему Lufthansa сворачивает полеты на Airbus 380

Каждый A380 вмещает 509 пассажиров. Но даже когда салон заполнен на 90 %, расчеты показывают, что четырехходовые двигатели, лишний вес, ограниченная гибкость — делает рейс почти нерентабельным и гораздо дороже, чем на A350-900.

