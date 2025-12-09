Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Комендантский час в Украине — где введены строгие ограничения

Комендантский час в Украине — где введены строгие ограничения

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 05:12
Где в Украине действует комендантский час в декабре 2025 года
Проверка документов во время комендантского часа. Фото: Нацполиция

Во время полномасштабного вторжения России в Украине введено военное положение и введен комендантский час, который предусматривает определенные ограничения для граждан. В частности, в ночное время строго запрещено передвигаться по улицам без специальных пропусков. Однако в каждом регионе установлено разное время действия вышеупомянутых ограничений.

Об этом пишет Visit Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Где действует комендантский час в Украине

Во время комендантского часа не ходит общественный транспорт, закрыты магазины и рестораны. Гражданам и иностранцам запрещается выходить на улицу без специальных пропусков, кроме случаев, когда во время воздушной тревоги они будут направляться в ближайшее укрытие.

В большинстве регионов Украины комендантский час действует 00:00 — 05:00:

  • Киев и Киевская область;
  • Одесса и Одесская область;
  • Винница и Винницкая область, Ровно и Ровенская область;
  • Тернополь и Тернопольская область и другие.

В некоторых областях ограничения установлены всего 4 часа в сутки с 00:00 — 04:00:

  • Черновцы и Черновицкая область,
  • Черкассы и Черкасская область,
  • Полтава и Полтавская область,
  • Чернигов и Черниговская область и другие.

Наиболее длительный комендантский час в Херсоне и Херсонской области (20:00 - 06:00), а также в Луганской 21:00 — 05:00 и Донецкой областях (21:00 — 05:00).

А вот в Закарпатской области и Ужгороде вообще не установлены ограничения — там не действует комендантский час.

Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года. Сколько станций она насчитывает, и с каким интервалом движутся поезда в будние и выходные дни.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.

война правила путешествие комендантский час ограничения
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации