Где в Украине действует комендантский час в декабре 2025 года

Комендантский час в Украине — где введены строгие ограничения
Во время полномасштабного вторжения России в Украине введено военное положение и введен комендантский час, который предусматривает определенные ограничения для граждан. В частности, в ночное время строго запрещено передвигаться по улицам без специальных пропусков. Однако в каждом регионе установлено разное время действия вышеупомянутых ограничений.
Об этом пишет Visit Ukraine.
Где действует комендантский час в Украине
Во время комендантского часа не ходит общественный транспорт, закрыты магазины и рестораны. Гражданам и иностранцам запрещается выходить на улицу без специальных пропусков, кроме случаев, когда во время воздушной тревоги они будут направляться в ближайшее укрытие.
В большинстве регионов Украины комендантский час действует 00:00 — 05:00:
- Киев и Киевская область;
- Одесса и Одесская область;
- Винница и Винницкая область, Ровно и Ровенская область;
- Тернополь и Тернопольская область и другие.
В некоторых областях ограничения установлены всего 4 часа в сутки с 00:00 — 04:00:
- Черновцы и Черновицкая область,
- Черкассы и Черкасская область,
- Полтава и Полтавская область,
- Чернигов и Черниговская область и другие.
Наиболее длительный комендантский час в Херсоне и Херсонской области (20:00 - 06:00), а также в Луганской 21:00 — 05:00 и Донецкой областях (21:00 — 05:00).
А вот в Закарпатской области и Ужгороде вообще не установлены ограничения — там не действует комендантский час.
Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года. Сколько станций она насчитывает, и с каким интервалом движутся поезда в будние и выходные дни.
Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.
Читайте Новини.LIVE!