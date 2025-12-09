Где в Украине действует комендантский час в декабре 2025 года

Проверка документов во время комендантского часа. Фото: Нацполиция

Во время полномасштабного вторжения России в Украине введено военное положение и введен комендантский час, который предусматривает определенные ограничения для граждан. В частности, в ночное время строго запрещено передвигаться по улицам без специальных пропусков. Однако в каждом регионе установлено разное время действия вышеупомянутых ограничений.

Где действует комендантский час в Украине

Во время комендантского часа не ходит общественный транспорт, закрыты магазины и рестораны. Гражданам и иностранцам запрещается выходить на улицу без специальных пропусков, кроме случаев, когда во время воздушной тревоги они будут направляться в ближайшее укрытие.

В большинстве регионов Украины комендантский час действует 00:00 — 05:00:

Киев и Киевская область;

Одесса и Одесская область;

Винница и Винницкая область, Ровно и Ровенская область;

Тернополь и Тернопольская область и другие.

В некоторых областях ограничения установлены всего 4 часа в сутки с 00:00 — 04:00:

Черновцы и Черновицкая область,

Черкассы и Черкасская область,

Полтава и Полтавская область,

Чернигов и Черниговская область и другие.

Наиболее длительный комендантский час в Херсоне и Херсонской области (20:00 - 06:00), а также в Луганской 21:00 — 05:00 и Донецкой областях (21:00 — 05:00).

А вот в Закарпатской области и Ужгороде вообще не установлены ограничения — там не действует комендантский час.

