Головна Транспорт Комендантська година в Україні — де введені найсуворіші обмеження

Комендантська година в Україні — де введені найсуворіші обмеження

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 05:12
Де в Україні діє комендантська година в грудні 2025 року
Перевірка документів під час комендантської години. Фото: Нацполіція

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні введено воєнний стан та запроваджено комендантську годину, яка передбачає певні обмеження для громадян. Зокрема, в нічний час суворо заборонено пересуватися вулицями без спеціальних пропусків. Проте в кожному регіоні встановлений різний час дії вищезазначених обмежень.

Про це пише Visit Ukraine.

Читайте також:

Де діє комендантська година в Україні

Під час комендантської години не ходить громадський транспорт, зачинені магазини та ресторани. Громадянам та іноземцям забороняється виходити на вулицю без спеціальних перепусток, окрім випадків, коли під час повітряної тривоги вони прямуватимуть до найближчого укриття.

В більшості регіонів України комендантська година діє 00:00 – 05:00:

  • Київ та Київська область;
  • Одеса та Одеська область;
  • Вінниця та Вінницька область, Рівне та Рівненська область;
  • Тернопіль та Тернопільська область та інші.

В деяких областях обмеження встановлені всього 4 години на добу з 00:00 – 04:00:

  • Чернівці та Чернівецька область,
  • Черкаси та Черкаська область,
  • Полтава та Полтавська область,
  • Чернігів та Чернігівська область та інші.

Найбільш тривала комендантська година у Херсоні та Херсонській області (20:00 – 06:00), а також у Луганській 21:00 – 05:00 та Донецькій областях (21:00 – 05:00).

А ось у Закарпатській області та Ужгороді взагалі не встановлено обмежень — там не діє комендантська годиниа.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. Скільки станцій вона нараховує, та з яким інтервалом рухаються потяги у будні та вихідні дні.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

війна правила подорож комендантська година обмеження
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
