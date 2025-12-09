Де в Україні діє комендантська година в грудні 2025 року

Перевірка документів під час комендантської години. Фото: Нацполіція

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні введено воєнний стан та запроваджено комендантську годину, яка передбачає певні обмеження для громадян. Зокрема, в нічний час суворо заборонено пересуватися вулицями без спеціальних пропусків. Проте в кожному регіоні встановлений різний час дії вищезазначених обмежень.

Де діє комендантська година в Україні

Під час комендантської години не ходить громадський транспорт, зачинені магазини та ресторани. Громадянам та іноземцям забороняється виходити на вулицю без спеціальних перепусток, окрім випадків, коли під час повітряної тривоги вони прямуватимуть до найближчого укриття.

В більшості регіонів України комендантська година діє 00:00 – 05:00:

Київ та Київська область;

Одеса та Одеська область;

Вінниця та Вінницька область, Рівне та Рівненська область;

Тернопіль та Тернопільська область та інші.

В деяких областях обмеження встановлені всього 4 години на добу з 00:00 – 04:00:

Чернівці та Чернівецька область,

Черкаси та Черкаська область,

Полтава та Полтавська область,

Чернігів та Чернігівська область та інші.

Найбільш тривала комендантська година у Херсоні та Херсонській області (20:00 – 06:00), а також у Луганській 21:00 – 05:00 та Донецькій областях (21:00 – 05:00).

А ось у Закарпатській області та Ужгороді взагалі не встановлено обмежень — там не діє комендантська годиниа.

